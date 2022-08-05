Оккупанты безуспешно пытаются создать благоприятные условия для наступления на Донецкую область — Гайдай

5 августа, 08:58
Российские оккупанты несколько раз штурмовали позиции ВСУ, но атаки были отбиты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты несколько раз штурмовали позиции ВСУ, но атаки были отбиты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Луганской области войска РФ пытаются создать благоприятные условия для наступления на населенные пункты Донецкой области, но безуспешно.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Оккупанты пытаются создать благоприятные условия для наступления на Донецкую область проводили наступательные и штурмовые действия для улучшения тактического положения, однако безуспешно. Четыре атаки врага завершились их отступлением на прежние позиции», — отметил он.

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Гайдай также рассказал, что российские оккупанты используют все имеющееся вооружение, чтобы вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций.

https://www.youtube.com/watch?v=GNjuN6PbPHg

«Обстреливают населенные пункты и укрепление наших военных, пытаясь приблизиться к Бахмуту. По несколько раз в сутки в этих районах работает вражеская авиация. Вчера ею совершено четыре авиаудара. Еще трижды россияне проводили артиллерийские атаки, применяли реактивную артиллерию, дважды штурмовые действия поддерживались танковыми наступлениями. Еще шесть раз производились обстрелы минометами», — резюмировал он.

Войска РФ уже больше месяца пытаются выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей. ВСУ держат оборону в двух населенных пунктах Луганской области.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Сергей Гайдай Война России против Украины

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