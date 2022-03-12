Z-трофеи и пленный. В Луганской области пограничники и ВСУ выгнали оккупантов из окрестностей одного из городов

12 марта, 14:00
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Украинские бойцы захватили трофейный БРДМ и взяли в плен одного рашиста (Фото:Госпргранслужба)

Украинские бойцы захватили трофейный БРДМ и взяли в плен одного рашиста (Фото:Госпргранслужба)

В Луганской области пограничники и бойцы ВСУ выгнали российских оккупантов с окрестности одного из городов.

Как сообщает Госпогранслужа, военные уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также у орков есть потери в живой силе.

«В результате боя украинские бойцы захватили трофейный БРДМ и взяли в плен одного рашиста», — говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/294124336159777
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Война России против Украины

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