Z-трофеи и пленный. В Луганской области пограничники и ВСУ выгнали оккупантов из окрестностей одного из городов 12 марта, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Украинские бойцы захватили трофейный БРДМ и взяли в плен одного рашиста (Фото:Госпргранслужба)

В Луганской области пограничники и бойцы ВСУ выгнали российских оккупантов с окрестности одного из городов.



Как сообщает Госпогранслужа, военные уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также у орков есть потери в живой силе.

«В результате боя украинские бойцы захватили трофейный БРДМ и взяли в плен одного рашиста», — говорится в сообщении.

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