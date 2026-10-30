О событиях 30 октября сообщили представители подразделения в социальных сетях.

«Во время рейда на вражескую логистику расчет БПЛА-камикадзе Hornet из взвода ударных крыльев SKYFOM Батальона беспилотных систем обнаружил вражеский Ми-8 и вылетел ему наперерез. Противник был вынужден менять направление движения в небе», — сообщили украинские офицеры.

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Как сообщили в Третьей штурмовой, крейсерская скорость Ми-8 превышала скорость ударных дронов.

«Однако как только борт РФ приземлился — бойцы нанесли удар в районе топливных баков. Второй Hornet успешно „зафиксировал“ цель. В результате атаки военный вертолёт, который армия РФ использует для переброски личного состава, грузов, эвакуации и огневой поддержки, сгорел дотла — с чем и поздравляем», — резюмировали украинские офицеры.

14 октября стало известно, что операторы зенитного FPV-дрона 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ поразили модернизированный российский ударный вертолёт Ми-28НМ — вблизи границы с Украиной.

Как заявили украинские военные, в результате удара была уничтожена вражеская техника и погибли трое российских оккупантов.

«Зенитный FPV-дрон перехватил самолет в воздухе, не оставив шансов ни технике, ни экипажу», — говорилось в сообщении 115-й ОМБр ВСУ.

29 октября сообщалось, что ВСУ нанесли удар по складу ударных дронов «Герань», площадке для запуска беспилотников и хранилищу горюче-смазочных материалов в российском городе Навля Брянской области. Кроме того, в регионе были повреждены две радиолокационные станции и пункты управления БПЛА, а в оккупированной Новогродовке Донецкой области — командно-наблюдательный пункт российских войск.

30 октября в Генштабе ВСУ сообщили о поражении пусковой установки ОТРК «Искандер-М» в Курской области, а также складов боеприпасов и ремонтных объектов российских войск на временно оккупированных территориях.

Кроме того, под удары попали склады боеприпасов российских войск вблизи Малоянисоля в Донецкой области, Новоегоровки в Харьковской области и Ганусовки в Луганской области. Кроме того, военные нанесли удары по складу материально-технического обеспечения в районе Беловодска, ремонтному подразделению вблизи Рубежного и ремонтно-восстановительной базе возле Писаревки в Луганской области.