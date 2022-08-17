В Луганской области уменьшилось количество вражеских обстрелов: Гайдай назвал причину

17 августа, 09:08
ВСУ держат оборону в Луганской области (Фото:МО)

ВСУ держат оборону в Луганской области (Фото:МО)

Войска РФ уменьшили количество обстрелов позиции ВСУ в Луганской области, так как украинские военные продолжили нарушать логистическое обеспечение противника.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Примеры последних дней — Лисичанск и Попасная, а также события в населенных пунктах, захваченных еще в 2014 году. Благодаря нашим артиллеристам и людям, которым за несколько месяцев надоел „русский мир“, удалось нарушить наступательные планы рашистов и значительно снизить количество обстрелов», — отметил он.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=NH002K75FAg&t=7s

По словам главы ОВА, за минувшую ночь российские оккупанты совершили шесть артиллерийских обстрелов и четыре минометных. РФ также нанесла ракетный удар, пытаясь поразить позиции ВСУ из танков, дважды применялась авиацию.

«Атаки россиян отражены по семи направлениям. На одном бои еще ведутся», — резюмировал Гайдай.

ВСУ нанесли удар по базе ЧВК Вагнера в Попасной 14 августа. Украинская разведка установила ее местонахождение благодаря сюжету российского пропагандиста Сергея Среды.

Гайдай сообщил, что уничтожили более ста наемников, среди них — есть заместители Евгения Пригожина, который является куратором ЧВК.

16 августа произошел взрыв на базе оккупантов в захваченном Лисичанске, там были ликвидированы около 100 военных регулярной армии РФ.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Луганская область Лисичанск Попасная Война России против Украины

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