В Луганской области уменьшилось количество вражеских обстрелов: Гайдай назвал причину 17 августа, 09:08 ВСУ держат оборону в Луганской области (Фото:МО)

Войска РФ уменьшили количество обстрелов позиции ВСУ в Луганской области, так как украинские военные продолжили нарушать логистическое обеспечение противника.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Примеры последних дней — Лисичанск и Попасная, а также события в населенных пунктах, захваченных еще в 2014 году. Благодаря нашим артиллеристам и людям, которым за несколько месяцев надоел „русский мир“, удалось нарушить наступательные планы рашистов и значительно снизить количество обстрелов», — отметил он.

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По словам главы ОВА, за минувшую ночь российские оккупанты совершили шесть артиллерийских обстрелов и четыре минометных. РФ также нанесла ракетный удар, пытаясь поразить позиции ВСУ из танков, дважды применялась авиацию.

«Атаки россиян отражены по семи направлениям. На одном бои еще ведутся», — резюмировал Гайдай.

ВСУ нанесли удар по базе ЧВК Вагнера в Попасной 14 августа. Украинская разведка установила ее местонахождение благодаря сюжету российского пропагандиста Сергея Среды.

Гайдай сообщил, что уничтожили более ста наемников, среди них — есть заместители Евгения Пригожина, который является куратором ЧВК.

16 августа произошел взрыв на базе оккупантов в захваченном Лисичанске, там были ликвидированы около 100 военных регулярной армии РФ.







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