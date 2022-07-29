Российские оккупанты пытаются найти слабые места в обороне ВСУ в Луганской области — Гайдай 29 июля, 09:01 Войска РФ захватили почти всю Луганскую область, ВСУ контролируют несколько населенных пунктов на админгранице (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Войска РФ проверяют оборонные укрепления ВСУ в Луганской области на прочность, пытаясь найти слабые места.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

«Разведывательные группы противника пытаются найти слабые места в нашей обороне, уточнить позиции украинских войск. Атакуют с разных сторон. Несколько раз применяли авиацию. Наши защитники отразили шесть штурмовых попыток россиян, которые были вынуждены отойти с потерями», — отметил он.

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Гайдай добавил, что за минувшие сутки оккупанты ударили четырьмя ракетами, 13 раз применяли ствольную, реактивную артиллерию и минометы.

В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции. В городе из-за обстрелов войсками РФ разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске.

В Северодонецке остается до 8 000 жителей, в Лисичанске — до 12 000.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.

Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.

За пять месяцев боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.

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