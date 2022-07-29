Российские оккупанты пытаются найти слабые места в обороне ВСУ в Луганской области — Гайдай
Войска РФ захватили почти всю Луганскую область, ВСУ контролируют несколько населенных пунктов на админгранице (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Войска РФ проверяют оборонные укрепления ВСУ в Луганской области на прочность, пытаясь найти слабые места.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
«Разведывательные группы противника пытаются найти слабые места в нашей обороне, уточнить позиции украинских войск. Атакуют с разных сторон. Несколько раз применяли авиацию. Наши защитники отразили шесть штурмовых попыток россиян, которые были вынуждены отойти с потерями», — отметил он.
Гайдай добавил, что за минувшие сутки оккупанты ударили четырьмя ракетами, 13 раз применяли ствольную, реактивную артиллерию и минометы.
В конце июня украинские военные покинули промзону Северодонецка и отошли на более укрепленные позиции. В городе из-за обстрелов войсками РФ разрушено или повреждено 80% жилья. Похожая ситуация в Лисичанске.
В Северодонецке остается до 8 000 жителей, в Лисичанске — до 12 000.
3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.
Российские оккупанты до сих пор не контролируют 100% Луганской области.
За пять месяцев боев войска РФ смогли продвинуться в регионе на 30 километров.
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