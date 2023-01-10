Боевые действия в Луганской области могут активизироваться из-за промерзания почвы — Гайдай 10 января, 16:53 Украинские защитники в Кременной Луганской области, 6 января 2023 года (Фото:REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай считает, что боевые действия в ближайшее время могут активизироваться.

"…Мы видим, что температура совсем упала, для бойцов в окопах это вообще адские условия. Но я думаю, что где-то будет оживление боевых действий, потому что земля уже промерзла достаточно серьезно и сейчас уже будет подключаться тяжелая техника", — сказал он в эфире телемарафона во вторник, 10 января.



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Гайдай сообщил, что защитники Украины «не быстро, но стабильно» освобождают захваченные оккупантами территории Луганской области на Сватовско-Кременском направлении, а на направлении Белогоровки — дают отпор попыткам наступления оккупантов.



По словам главы ОВА, враг боится деоккупации Кременной и усиливает это направление — оккупанты перебросили туда несколько подразделений десантников и тяжелую технику.

«Но пока это ситуацию не изменило. Позиции как были, так и остаются стабильными. Более того, там если не каждую ночь, то через день точно они теряют только по ночам постоянно по шесть-семь танков в результате работы наших защитников», — добавил он.

6 января Гайдай говорил, что украинские силы продвигаются по направлению Сватово — Кременная, но ситуация осложняется тем, что территория плотно заминирована.

По данным NYT, в последнее время на этом направлении наблюдаются существенные успехи защитников Украины, которые могут привести к деоккупации Кременной и взятию под контроль основных дорог, ведущих на Северодонецк и Лисичанск.