Оккупанты атаковали со всех сторон. Гайдай назвал самые горячие направления в Луганской области

13 февраля, 13:12
Поделиться:
Сергей Гайдай рассказал о ситуации на фронте в Луганской области (Фото:Генштаб)

Сергей Гайдай рассказал о ситуации на фронте в Луганской области (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска продолжают атаки в Луганской области. Самая горячая ситуация сейчас в районе населенных пунктов Белогоровка и Кременная.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Сегодня в 4 утра россияне атаковали Белогоровку со всех сторон. Наши силы обороны это наступление отразили», — отметил он.

Видео дня

Читайте также:
Опасается прорыва ВСУ: РФ укрепляется в Запорожской и Луганской областях — британская разведка

Похожая ситуация происходила на Кременском направлении, где оккупанты атакуют большим количеством личного состава. После боевого столкновения с украинскими защитниками российские захватчики отошли назад для пополнения своих подразделений.

Гайдай рассказал, что Сватовское направление сейчас более стабильно для ВСУ.

«На Луганском фронте ожидаем в ближайшие дни массированных круглосуточных атак оккупантов», — добавил он.

https://www.youtube.com/watch?v=LqnEvTLkwaw
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Луганская область Сватово Сергей Гайдай Война России против Украины Кременная

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X