Оккупанты атаковали со всех сторон. Гайдай назвал самые горячие направления в Луганской области
Сергей Гайдай рассказал о ситуации на фронте в Луганской области (Фото:Генштаб)
Российские оккупационные войска продолжают атаки в Луганской области. Самая горячая ситуация сейчас в районе населенных пунктов Белогоровка и Кременная.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
«Сегодня в 4 утра россияне атаковали Белогоровку со всех сторон. Наши силы обороны это наступление отразили», — отметил он.
Похожая ситуация происходила на Кременском направлении, где оккупанты атакуют большим количеством личного состава. После боевого столкновения с украинскими защитниками российские захватчики отошли назад для пополнения своих подразделений.
Гайдай рассказал, что Сватовское направление сейчас более стабильно для ВСУ.
«На Луганском фронте ожидаем в ближайшие дни массированных круглосуточных атак оккупантов», — добавил он.