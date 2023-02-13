Оккупанты атаковали со всех сторон. Гайдай назвал самые горячие направления в Луганской области 13 февраля, 13:12 Сергей Гайдай рассказал о ситуации на фронте в Луганской области (Фото:Генштаб)

Российские оккупационные войска продолжают атаки в Луганской области. Самая горячая ситуация сейчас в районе населенных пунктов Белогоровка и Кременная.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Сегодня в 4 утра россияне атаковали Белогоровку со всех сторон. Наши силы обороны это наступление отразили», — отметил он.

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Похожая ситуация происходила на Кременском направлении, где оккупанты атакуют большим количеством личного состава. После боевого столкновения с украинскими защитниками российские захватчики отошли назад для пополнения своих подразделений.

Гайдай рассказал, что Сватовское направление сейчас более стабильно для ВСУ.

«На Луганском фронте ожидаем в ближайшие дни массированных круглосуточных атак оккупантов», — добавил он.