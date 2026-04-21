Российские войска активизировали штурмовые действия в Харьковской области, в частности под Купянском и Волчанском, пытаясь давить на украинские позиции и сузить плацдарм ВСУ на востоке от Оскола.

Об этом во вторник, 21 апреля, сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире Суспільного.

По его словам, сейчас фиксируется общий рост интенсивности боев во всей зоне ответственности, в частности на Южно-Слобожанском и Купянском направлениях. Исключением остается только Великобурлукское направление, где ситуация относительно спокойная, подчеркнул он. В то же время под Волчанском и Купянском продолжаются активные штурмовые действия россиян.

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Трегубов отметил, что в самом Купянске зафиксировано около десяти активных позиций противника, добавив, что российские силы пытаются перехватить инициативу, однако несут потери.

«Цель у них сохраняется. Пока что речь идет не о захвате Купянска, а о сокращении плацдарма украинских сил к востоку от Оскола, это у них так цель звучит основная сейчас. Но, конечно, в перспективе они хотят взять город, они хотят взять и Купянск, и Купянск-Узловой», — подчеркнул спикер Группировки объединенных сил.

Также он сообщил, что россияне пытаются проникать на левобережье Оскола, используя близость к своим позициям для инфильтрационных действий. В то же время украинские силы активно сдерживают противника, опираясь на Купянск и Купянск-Узловой и эффективно применяя беспилотники для ударов по наступательным группам.

«Там довольно неплохо налажена и непосредственно работа в килзоне, и работа по российской логистике. Несмотря на то, что там остаются определенные проблемы, потому что россиян просто много, они лезут с нескольких сторон одновременно, килзона работает, и украинские БпЛА работают довольно эффективно», — добавил Трегубов.

21 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул, что 97% Купянска сейчас находится под контролем украинских войск, несмотря на заявления начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и российского диктатора Владимира Путина.

12 марта спикер Группировки объединенных сил рассказал, что оккупанты, которые остаются в Купянске, «фактически сидят в подвале здания больницы, от которой что-то осталось».