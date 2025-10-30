«Нормальные так не воюют». Россия несколько часов назад ударила бомбами по Славянской ТЭС, два человека погибли — Зеленский

30 октября, 19:45
Поделиться:
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский 30 октября российские оккупанты ударили бомбами по Славянской ТЭС (Фото: REUTERS/Shannon Stapleton)

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский 30 октября российские оккупанты ударили бомбами по Славянской ТЭС (Фото: REUTERS/Shannon Stapleton)

30 октября российские оккупанты нанесли бомбовый удар по Славянской теплоэлектростанции, в результате которого двое людей погибли.

Об этом заявил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас, несколько часов назад, был удар по Славянской ТЭС — удар российских бомб. К сожалению, два человека погибли. Мои соболезнования. Есть раненые. И это исключительно террор. Нормальные так не воюют, и на такую российскую войну должна быть надлежащая реакция мира», — сказал он.

Реклама

По словам президента Зеленского, у Украины есть договоренности с союзниками — и по энергетике, и по закупкам газа.

«И очень важно, что у нас есть конкретные договоренности с Норвегией именно по энергетике, и это поддержка наших закупок газа, есть договоренности с Германией, Италией, Нидерландами, и с ними работаем по оборудованию для генерации электричества. Рассчитываем на поддержку Еврокомиссии», — подытожил он.

Читайте также:
«Сложный комбинированный удар». Россия ночью запустила по Украине более 650 дронов и более 50 ракет — Зеленский

Утром 30 октября российские оккупанты нанесли два удара по Славянску (Донецкая область) из реактивных систем залпового огня.

Как сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях, в результате вражеской атаки есть погибшие.

«Сегодня примерно в 10:00 враг нанес два удара РСЗО по Славянску. Микрорайон Лесной, ул. Олимпийская и 95-й бригады», — сказал он.

В результате атаки повреждены многоэтажки, частные дома, котельная и автомобили. Погибли три человека, позднее подытожили местные чиновники.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Славянск ТЭС Война России против Украины Бомбардировка Владимир Зеленский

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies