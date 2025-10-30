Об этом заявил в вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский.

«Сейчас, несколько часов назад, был удар по Славянской ТЭС — удар российских бомб. К сожалению, два человека погибли. Мои соболезнования. Есть раненые. И это исключительно террор. Нормальные так не воюют, и на такую российскую войну должна быть надлежащая реакция мира», — сказал он.

По словам президента Зеленского, у Украины есть договоренности с союзниками — и по энергетике, и по закупкам газа.

«И очень важно, что у нас есть конкретные договоренности с Норвегией именно по энергетике, и это поддержка наших закупок газа, есть договоренности с Германией, Италией, Нидерландами, и с ними работаем по оборудованию для генерации электричества. Рассчитываем на поддержку Еврокомиссии», — подытожил он.

Утром 30 октября российские оккупанты нанесли два удара по Славянску (Донецкая область) из реактивных систем залпового огня.

Как сообщил глава городской военной администрации Вадим Лях, в результате вражеской атаки есть погибшие.

«Сегодня примерно в 10:00 враг нанес два удара РСЗО по Славянску. Микрорайон Лесной, ул. Олимпийская и 95-й бригады», — сказал он.

В результате атаки повреждены многоэтажки, частные дома, котельная и автомобили. Погибли три человека, позднее подытожили местные чиновники.