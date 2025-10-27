По словам украинских защитников, россияне предприняли очередную попытку захватить населенные пункты Шахово и Владимировка (Фото: www.facebook.com/azov.media)

Бойцы 1-го корпуса НГУ Азов 27 октября ликвидировали массированную механизированную атаку оккупантов из РФ в районе Доброполья (Очеретинское направление).

Об этом сообщили в Facebook представители подразделения.

По их словам, россияне предприняли очередную попытку захватить населенные пункты Шахово и Владимировка.

«В атаку враг бросил 29 единиц бронированной техники, что делает это наступление одним из самых массовых за последнее время. Особенностью атаки стало увеличение количества танков», — сообщили в Азове.

По словам украинских офицеров, оккупанты пыталисьусложнить действия Сил обороны, выдвигая технику небольшими группами — по 4−5 единиц — по разным маршрутам и в разное время.

Однако их замысел был сорван — благодаря заблаговременному оборудованию позиций, эффективному минированию и слаженным действиям украинских подразделений (ВСУ, Нацгвардии и СБС) атака противника, которая длилась более шести часов, была отбита.

«В результате враг потерял 15 единиц техники: два танка, 12 боевых бронированных машин и одну единицу легкового автотранспорта. Вражескую пехоту, которая десантировалась с техники, уничтожали FPV-дронами. Зачистка мест высадки пехотинцев противника продолжается», — подытожили украинские офицеры.

18 октября представители проекта DeepState сообщили, что в Донецкой области фиксируется расширение так называемой серой зоны в районе Лимана и Заречного. Российские оккупанты постоянно оказывают давление на украинские позиции, однако не закрепляются на занятых территориях.

Кроме того, в Институте изучения войны (ISW) сообщили, что на Лиманском направлении российское военное командование поручает поднимать флаги для создания видимости численного превосходства над Силами обороны.

24 октября представители штурмового полка «Скала» 425 Сил обороны зачистили населенный пункт Торское на Лиманском направлении и уничтожили до сотни российских оккупантов.

Как отметили украинские офицеры, с зачисткой в Торском была выставлена позиция блокирования на дороге на Лиман. Подразделение в течение двух недель сдерживало продвижение российских военных: закрепилось, держало плацдарм и главную дорогу на Лиман.

В тот же день бойцы 3-го армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ ликвидировали механизированную колонну российских оккупантов в районе поселка Ставки в Донецкой области.

«На Лиманщине во время попытки врага прорваться к рубежам 3-го армейского корпуса в эффективном взаимодействии подразделения ликвидировали всю механизированную колонну противника в районе населенного пункта Ставки», — сообщили украинские офицеры.