«Уже отрабатывают сценарии». Какой план у армии России на первый квартал 2026 года и в чем его опасность — Коваленко
Разрушенная россиянами Константиновка (Фото: 24 ОМБр імені короля Данила / Facebook)
В планах Москвы — оккупировать всю Донецкую область до 1 апреля этого года, пишет РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники.
Насколько это возможно, рассказал в эфире Radio NV военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.
Александр Коваленко
То, что у них есть такие планы, это не значит, что они смогут их реализовать.