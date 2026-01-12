В планах Москвы — оккупировать всю Донецкую область до 1 апреля этого года, пишет РБК-Украина , ссылаясь на собственные источники.

Насколько это возможно, рассказал в эфире Radio NV военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Александр Коваленко военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление

То, что у них есть такие планы, это не значит, что они смогут их реализовать.