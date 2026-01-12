«Уже отрабатывают сценарии». Какой план у армии России на первый квартал 2026 года и в чем его опасность — Коваленко

12 января, 16:45
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Разрушенная россиянами Константиновка (Фото: 24 ОМБр імені короля Данила / Facebook)

Разрушенная россиянами Константиновка (Фото: 24 ОМБр імені короля Данила / Facebook)

Автор: Василий Пехньо

В планах Москвы — оккупировать всю Донецкую область до 1 апреля этого года, пишет РБК-Украина, ссылаясь на собственные источники.

Насколько это возможно, рассказал в эфире Radio NV военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко.

Александр Коваленко

Александр Коваленко

военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление

То, что у них есть такие планы, это не значит, что они смогут их реализовать.

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Теги:   Война России против Украины Покровск Донецкая область Радио NV

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