Атаки РФ в Донецкой области: большинство ударов пришлось на Авдеевку, снаряды попали по школе и жилым домам, среди раненых есть ребенок 9 августа, 11:56 РФ усилила обстрелы Донецкой области (Фото:НПУ)

За минувшие сутки войска РФ нанесли 27 ударов по населенным пунктам Донецкой области, почти половину из них — по Авдеевке.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Facebook, в результате атак российских оккупантов есть погибшие и раненых, среди пострадавших — ребенок.

РФ наносила удары по Авдеевке, Бахмуту, Константиновке, Красногоровке, Соледару, Часову Яру, селах Ивановка, Ивановское, Карловка, Новоселовка Первая, Старый Комар, Первомайское и Пески.

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Враг применил против мирного населения авиацию, ракеты, танки, артиллерию, РСЗО Град, Ураган и Смерч.

За сутки разрушены и повреждены 58 гражданских объектов, из них 53 жилых дома. Снаряды также разрушили школу, пункт выдачи гуманитарной помощи и автомойку.

После почти полного захвата Луганской области войска РФ значительно усилили обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

8 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые горячие направления боевых действий в Донецкой области отбирают много жизней и усилий.

Утром 7 августа ВСУ отбили наступления российских оккупантов на Славянском, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области. На направлениях Новолуганское — Кодема, Травневое — Кодема, Семигорье — Зайцево боевые действия продолжаются.

В области объявлена обязательная эвакуация населения из-за активизации боевых действий и невозможности гарантировать отопительный сезон.





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