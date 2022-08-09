Атаки РФ в Донецкой области: большинство ударов пришлось на Авдеевку, снаряды попали по школе и жилым домам, среди раненых есть ребенок

9 августа, 11:56
РФ усилила обстрелы Донецкой области (Фото:НПУ)

РФ усилила обстрелы Донецкой области (Фото:НПУ)

За минувшие сутки войска РФ нанесли 27 ударов по населенным пунктам Донецкой области, почти половину из них — по Авдеевке.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции в Facebook, в результате атак российских оккупантов есть погибшие и раненых, среди пострадавших — ребенок.

РФ наносила удары по Авдеевке, Бахмуту, Константиновке, Красногоровке, Соледару, Часову Яру, селах Ивановка, Ивановское, Карловка, Новоселовка Первая, Старый Комар, Первомайское и Пески.

Видео дня

Враг применил против мирного населения авиацию, ракеты, танки, артиллерию, РСЗО Град, Ураган и Смерч.

https://www.youtube.com/watch?v=OZoTjoN-Sn0

За сутки разрушены и повреждены 58 гражданских объектов, из них 53 жилых дома. Снаряды также разрушили школу, пункт выдачи гуманитарной помощи и автомойку.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/pfbid02Yg8G6Pp5pCC48MGVQ7vocHoFHhTZVhbedi6pVSRzoz1FeorqBQAtVo7UpY23FAHbl

После почти полного захвата Луганской области войска РФ значительно усилили обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

8 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что самые горячие направления боевых действий в Донецкой области отбирают много жизней и усилий.

https://www.youtube.com/watch?v=vMi9JVbOxLI&t=8s

Утром 7 августа ВСУ отбили наступления российских оккупантов на Славянском, Краматорском, Бахмутском и Авдеевском направлениях в Донецкой области. На направлениях Новолуганское — Кодема, Травневое — Кодема, Семигорье — Зайцево боевые действия продолжаются.

В области объявлена обязательная эвакуация населения из-за активизации боевых действий и невозможности гарантировать отопительный сезон.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донецкая область Ракетные удары Война России против Украины

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