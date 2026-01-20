Российские войска оккупировали Рыбное в Запорожской области, а также имеют продвижение в Донецкой и Запорожской областях. Об этом во вторник, 20 января, сообщил мониторинговый проект DeepState .

Оккупанты продвинулись вблизи Сладкого в Запорожье, а также возле Родинского и Покровска в Донецкой области.

Инфографика: DeepState

Инфографика: DeepState

Инфографика: DeepState

Инфографика: DeepState

19 января DeepState сообщил, что россияне продолжают накапливать в Покровске Донецкой области все больше своей пехоты, которая поглощает город, закрепляется и формирует позиции в соответствии с занятой местностью. Аналитики говорят, что в последнее время армия РФ активизировалась в направлении Гришино. Россиян часто фиксируют вокруг населенного пункта, а также бывают поражения и в нем самом.

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8 января главнокомандующий ВСУ Александр Сырский говорил, что Силы обороны контролируют северную часть Покровска и останавливают россиян в Мирнограде.

12 января в 7-м корпусе Десантно-штурмовых войск рассказали, что российские войска активизировали попытки просочиться с помощью штурмовых групп в северную часть Покровска, что выше железной дороги.