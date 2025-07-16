Артиллерист 93-й ОМБр стреляет из самоходной гаубицы М109 Паладин в сторону российских войск возле Константиновки Донецкой области, 5 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Российские войска «интенсивно двигаются» вблизи административной границы между Донецкой и Днепропетровской областями , продвигаясь через лесополосы, села и позиции, которые встречаются на их пути. Об этом в среду, 16 июля, пишет DeepState.

По данным проекта, весь участок фронта от Алексеевки до Новополя находится под постоянным давлением со стороны армии РФ. Основной тактикой противника остается массовое применение пехоты, которая несет значительные потери при попытках прорвать украинскую оборону с целью дальнейшей оккупации территорий Донецкой области.

Реклама

В районе села Дачное на Днепропетровщине наблюдается повышенная боевая активность. Российские войска неоднократно пытались закрепиться в населенном пункте, однако Силы обороны Украины противодействуют этим попыткам и удерживают позиции, пишут аналитики.

Инфографика: DeepState

Напряженной остается ситуация и вблизи села Ялта (Донецкая область), расположенного возле административной границы, где противник пытается прорваться вглубь украинской обороны.

Самой сложной считается ситуация на участке между населенными пунктами Новохатское, Поддубное, Мирное, Перестройка, Комар, Федоровка и Воскресенка. Здесь боевые действия носят хаотичный характер, что затрудняет анализ ситуации, пишет DeepState.

Основной целью российских войск в Донецкой области остается полная оккупация области. Также для них важно выйти на административную границу между Донецкой и Днепропетровской областями, прежде всего для создания информационного повода для российской пропаганды.

«Большой составляющей успеха врага является ложь с мест в докладах о реальном положении дел, что мешает оценивать риски и реагировать на изменение обстановки сверху. На участке от Зеленого Гая до Зеленого Поля, где командирам дали возможность без последствий сообщить о ситуации, они продолжили по-старому. И это огромная проблема, которая несет за собой катастрофические последствия», — заявили в DeepState.

13 июля спикер ОСУВ Хортица Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты не прекращают попытки зайти на территорию Днепропетровской области. Боевые действия приблизились к ее админгранице.

Трегубов напомнил, что россияне уже в течение трех недель заявляют о том, что они якобы зашли на территорию Днепропетровской области. Они даже снимают фейковые видео по этому поводу.