Российские войска продвинулись около двух населенных пунктов в Днепропетровской области — карты DeepState

23 октября, 12:26
Российская армия продвигается вглубь Днепропетровской области (Фото: DeepState)

Российская армия продвигается вглубь Днепропетровской области (Фото: DeepState)

Войска страны-агрессора России за минувшие сутки продвинулись на фронте в двух областях Украины, сообщает аналитический проект DeepState в четверг, 23 октября.

Согласно данным, оккупанты продвинулись в Днепропетровской области — вблизи Вербового и Степного и в Запорожской — возле Новогригорьевки. Указанные населенные пункты расположены на Александровском направлении.

Генштаб ВСУ в утренней сводке сообщал , что на фронте за сутки произошло 126 боевых столкновений, больше всего на Покровском — 50 боев.

На Александровском направлении Силы обороны пресекли 20 российских попыток штурмовать, говорится в сообщении.

Ситуация в Днепропетровской области – главное

2 октября проект DeepState сообщил, что российские войска захватили два населенных пункта в Днепропетровской области и один в Запорожской области: Калиновское, Ольговское и Березовое. Впоследствии 20-й армейский корпус сообщил, что Силы обороны Украины контролируют ситуацию в селе Калиновское, продвижение РФ остановлено.

3 октября в DeepState сообщили, что Силы обороны Украины провели успешную зачистку российских кафиров в Сосновке, Хорошем, Новоселовке и Снежном в Днепропетровской области.

7 октября DeepState заявил, что российские войска оккупировали деревню Малиевка в Днепропетровской области, а также продвинулись около еще нескольких населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

13 октября сообщалось об оккупации села Терново в Днепропетровской области.

