Украинские пограничники отразили три атаки россиян в районе Бахмута 23 февраля, 19:49 Бахмут, 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alex Babenko/File Photo)

В четверг, 23 февраля, украинские пограничники в районе Бахмута Донецкой области отразили три атаки войск РФ.

«Докладываем из Бахмута: пограничники отразили три атаки противника», — говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Отмечается, что враг пытался штурмовать позиции ВСУ стрелковыми подразделениями при поддержке артиллерии и авиации.

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«С помощью БПЛА пограничники выявляли приближение пехоты и наводили на нее огонь минометов и артиллерии ВСУ. Оккупантов, которым все же удалось приблизиться к позициям, уничтожали из стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что оккупационные войска отступили, а потери доразведываются.

Ранее замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов сообщал, что в попытках захватить Бахмут войска РФ теряют убитыми тысячи военных, а наемников ЧВК Вагнера вообще не считают.

20 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут продолжать удерживать Бахмут, но «не любой ценой».