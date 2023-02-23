Украинские пограничники отразили три атаки россиян в районе Бахмута

23 февраля, 19:49
Поделиться:
Бахмут, 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alex Babenko/File Photo)

Бахмут, 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alex Babenko/File Photo)

В четверг, 23 февраля, украинские пограничники в районе Бахмута Донецкой области отразили три атаки войск РФ.

«Докладываем из Бахмута: пограничники отразили три атаки противника», — говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

Отмечается, что враг пытался штурмовать позиции ВСУ стрелковыми подразделениями при поддержке артиллерии и авиации.

Видео дня

«С помощью БПЛА пограничники выявляли приближение пехоты и наводили на нее огонь минометов и артиллерии ВСУ. Оккупантов, которым все же удалось приблизиться к позициям, уничтожали из стрелкового оружия», — говорится в сообщении.

Читайте также:

Ситуация вокруг Бахмута остается наиболее сложной на всем участке фронта, но ВСУ продолжают удерживать город (Фото:Yevhenii Zavhorodnii/Reuters) Почему войска РФ вряд ли захватят Бахмут до 24 февраля, а масштабное применение вражеской авиации маловероятно — карты и оценки ISW

В ГПСУ отметили, что оккупационные войска отступили, а потери доразведываются.

Ранее замначальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов сообщал, что в попытках захватить Бахмут войска РФ теряют убитыми тысячи военных, а наемников ЧВК Вагнера вообще не считают.

20 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут продолжать удерживать Бахмут, но «не любой ценой».

https://www.youtube.com/embed/SuZ1xmnjYqo
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Войска РФ Бахмут

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X