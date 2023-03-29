Бои в Бахмуте приближаются к центру города, Пригожин расширяет политические амбиции и может претендовать на участие в выборах — ISW 29 марта, 09:19 Разрушенные здания в Бахмуте, 26 марта 2023 года (Фото:93rd Mechanized Brigade «Холодный Яр» via REUTERS)

На фоне провалов России на Донбассе Восточный военный округ армии РФ может возглавить не имеющий опыта подобного командования Сергей Кузьменко. Тем временем оккупанты, вероятно, продолжают медленно продвигаться в Бахмуте.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Силы ЧВК Вагнера, по всей вероятности, захватили промышленный комплекс АЗОМ на севере Бахмута и продолжают продвигаться в городе. Аналитики ISW отмечают, что сообщения российских провоенных пабликов о захвате АЗОМа «относительно согласовываются» с наявными визуальными доказательствами российского присутствия в комплексе – в частности, речь идет о кадрах, где пропагандист РИА Новости находится на его территории. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о том, что вагнеровцы, вероятно, контролируют "достаточную часть завода, чтобы принимать представителей медиа в относительной безопасности". Несколько российских "военкоров» также заявили 28 марта, что вагнеровцы продвинулись ближе к центру Бахмута, якобы захватив городской рынок и дойдя до Дворца культуры. ISW отмечает наличие визуальных доказательств с подтвержденной геолокацией, которые могут свидетельствовать о продвижении боевиков ЧВК Вагнера в центр города — как и кадры боя украинской пехоты, ведущей перестрелку с российскими войсками в районе возле Дворца культуры и центрального рынка. «Вагнеровцы», вероятно, пытаются консолидировать свои завоевания на севере и в центре Бахмута, чтобы продвинуться дальше в центр города и расширить свою зону контроля на западный Бахмут.

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Инфографика: ISW

Российские и украинские источники предполагают, что генерал-лейтенант Сергей Кузьменко заменит генерал-полковника Рустама Мурадова в должности командующего Восточным военным округом (ВВО) армии РФ. Ранее Кузьменко был командующим 6-й общевойсковой армией (в 2015 - 2019 годах), а в последнее время - начальником кафедры Академии Генерального штаба ВС РФ. Кузьменко никогда не занимал командные должности, сопоставимые с ролью командующего военным округом. Поэтому его назначение командующим ВВО было бы необычным шагом, констатируют аналитики ISW. Ранее сообщалось, что российское военное руководство, вероятно, уволило Мурадова из-за неудач на поле боя и значительных потерь на западе Донецкой области. Так что в случае назначения теперь уже на Кузьменко командование РФ будет возлагать надежды обернуть вспять полное отсутствие прогресса в зоне ответственности Восточного военного округа. Впрочем, пока нет оснований полагать, что Кузьменко лучше подготовлен для надзора за наступательными операциями на западе Донецкой области, чем более опытный Мурадов — тем более что силы РФ в том районе деградировали еще ощутимее, констатируют в ISW.

ISW предполагает, что Евгений Пригожин, вероятно, использует свое медийное влияние в России, чтобы представить себя в качестве возможного кандидата на президентских выборах в России в 2024 году. Такой вывод аналитики делают из заявлений и публичного поведения Пригожина, а также опираясь на новое необычное «кабинетное» видеоинтервью, которое спонсор ЧВК Вагнера дал пропагандистам Russia Today, РИА Новости и подконтрольному ему Федеральному агентству новостей. Эксперты ISW обратили внимание, что хотя обычно Пригожин выбирает форматы динамических постановочных видео – например, якобы на поле боя – на этот раз он, похоже, спародировал срежиссированные встречи и интервью Владимира Путина. Такой формат спонсор ЧВК Вагнера мог выбрать либо чтобы «тихо высмеять Путина», либо дать намек, что и сам Пригожин мог бы стать кандидатом в президенты РФ. Пригожин также использовал это интервью, чтобы снова намекнуть, что Минобороны России намеренно оставляет вагнеровцев без артиллерийских боеприпасов.

«Пригожин может попытаться спародировать срежиссированный стиль Путина в рамках более широкой кампании троллинга с целью атак на Кремль, или провести молчаливые параллели между ним самим и офисом российского президента […], — пишет ISW. — Недавнее поведение Пригожина — независимо от его намерения — распространяет в российском обществе нарратив о том, что Пригожин имеет более широкие политические устремления в России».

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

высокопоставленные российские чиновники, в частности, Дмитрий Песков и Сергей Шойгу, продолжают создавать внутренние условия и формировать информационную основу для длительной войны РФ против Украины;

расходы России на войну в Украине, вероятно, будут продолжать поглощать значительную часть российского федерального бюджета: агентство Вloomberg сообщило, что РФ засекретила беспрецедентную сумму — треть всех своих бюджетных расходов, причем такие засекреченные расходы по состоянию на 24 марта 2023 года вдвое выше, чем за тот же период 2022 года;

российские войска продолжают попытки наступления на линии Купянск-Сватово-Кременная;

оккупанты продолжают наступательные действия в районе Бахмута и на линии фронта Авдеевка - Донецк;

российские источники утверждают, что украинские силы совершили локальные атаки в Запорожской области;

Владимир Путин подписал указ об отмене предельного возраста для военнослужащих Национальной гвардии РФ ( Росгвардии), которые проходят службу на оккупированных территориях Украины, до 1 января 2026;

Росгвардии), которые проходят службу на оккупированных территориях Украины, до 1 января 2026; российские оккупационные «чиновники» продолжают усилия по расширению бюрократического и административного контроля России над оккупированными территориями Украины;

МИД Беларуси 28 марта подтвердил намерение страны разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси, о чем 25 марта заявил Путин.

Карты боевых действий: бои на Донбассе, в Запорожской, Харьковской, Херсонской областях

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW