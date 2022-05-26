«Максимальная интенсивность боев». Враг штурмует позиции ВСУ одновременно на нескольких направлениях — Минобороны 26 мая, 15:13 Цей матеріал також доступний українською Бои с оккупантами достигли максимальной интенсивности (Фото:Генштаб)

В Министерстве обороны рассказали об обострении военной обстановки. Бои с российскими оккупантами достигли максимальной интенсивности.

Война России против Украины — главные события 26 мая

Об этом сказала заместительница министра обороны Анна Маляр, сообщает Интерфакс-Украина.

«Обстановка остается сложной и имеет признаки к дальнейшему обострению. Противник задействовал все силы и средства для захвата нашей территории и окружения наших войск. Бои на сегодня достигли максимальной интенсивности, враг штурмует позиции наших войск одновременно на нескольких направлениях. Впереди нас ожидает чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы, и надо понимать, что это война, и, к сожалению, потери с нашей стороны неизбежны», — сказала она.

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По ее словам, агрессор осуществляет интенсивное огневое влияние вдоль всей линии столкновения и в глубине обороны украинских войск в Донецком операционном районе, применяет тактические ракетные комплексы, авиацию и артиллерию.



«Украина будет бороться до полного освобождения наших территорий в международно признанных границах, а сохранить лицо Путин может, убравшись вон с наших территорий», — подчеркнула Маляр.



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