«Мама, я должен идти». Под Покровском в боях против российских оккупантов погиб 23-летний доброволец из США Роберт Питранджело

Об этом 30 июля сообщил украинский общественный деятель и глава Краевой Пластовой Рады Юрий Юзич.

«Скауты, семья и друзья простились уже с третьим воспитанником бойскаутов США, погибшим в боях за Украину. (…)Бобби стремился, как и старший брат, служить в морской пехоте США, но из-за тяжелой болезни почек не смог пройти медкомиссию. В 2022 году приехал в Украину. Сначала возил гуманитарную помощь, а в прошлом году официально вступил в Силы обороны Украины», — написал он.

По словам Юзича, Питранджело погиб в бою под Покровском 2 января 2025 года — тогда выжили только двое военнослужащих из его подразделения.

«За несколько часов до гибели он сказал своей матери: „Мама, это мой долг. Я должен идти“. Бобби воевал на нескольких направлениях, а пережив сильную контузию в результате удара дрона, отказался покинуть поле боя: „Я не вернусь домой, пока не закончится война“», — написал он.

По словам Юзича, мать Питранджело приезжала в Украину, чтобый найти его тело, но, к сожалению, безуспешно.

«Его мать называет своего сына „бесстрашным“ — не то, что не имел страха, не боялся встретиться с ним. (…) Она приезжала в Украину, чтобы найти сына, так и не нашла его тела. 26 июля семья, друзья, скауты, а также бывший гетманский пластун-скоб, а теперь митрополит Борис Гудзяк провели панихиду по Бобби», — подытожил он.