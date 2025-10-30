Оккупанты маскируются под гражданских. В 7-м корпусе ДШВ рассказали о ситуации под Покровском и Мирноградом

ВСУ уничтожают врага на Покровском и Мирноградском направлениях (Фото: Скриншот из видео)

Украинские силы продолжают операцию по противодействию врагу в Покровске и Мирнограде, где РФ пытается проникать в город и накапливать силы. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Для выявления и уничтожения врага наращивают ресурсы, в частности количество беспилотных систем.

По итогам 29 октября в Покровске ликвидировано 13 оккупантов, четверо из них — у въезда в город. Последние дни осложнялись из-за плохой погоды, что снижало эффективность воздушной разведки, отметили в подразделении.

«После длительной тишины россияне возобновили на нашем направлении „тактику флагоштоков“ — установление своих „тряпок“ с распространением соответствующих видео в соцсетях. Применение этого примитивного инструмента ИПСО вместе с ложными заявлениями об окружении города со стороны вражеских политических элементов — лишь демонстрация того, что враг хочет выдать желаемое за действительное», — написали в 7-м корпусе ДШВ.

Там добавили, что на самом деле оккупанты не закрепляются в Покровске, а периодически перемещаются, даже переодеваясь в гражданскую одежду. Логистика для них затруднена из-за большого количества вражеских FPV, однако остается возможной.

В районе Мирнограда враг действует активнее, используя как инфильтрацию на нескольких направлениях, так и открытые атаки бронетехникой, подчеркнули в подразделении.

Недавно россияне совершили механизированный штурм: украинские военные уничтожили 5 единиц бронетехники, 2 автомобиля и по меньшей мере 14 оккупантов, из них 8 — в окрестностях Мирнограда.

Работа по выявлению и уничтожению остатков противника продолжается, добавили в 7-ом корпусе ДШВ.

Ситуация на Покровском направлении: главное

24 октября Украинская правда со ссылкой на офицеров двух бригад сообщила, что в Покровске сейчас находится не менее 250 оккупантов, которые вступают в стрелковые бои и расстреливают украинских военных на позициях, в том числе и операторов БпЛА. В статье отмечалось, что ситуация является критической.

Институт изучения войны (ISW) писал, что российские войска продвинулись в центральной и западной частях Покровска и заняли позиции вдоль железной дороги, хотя точный контур линии фронта в городе и в окрестностях остается неясным.

26 октября в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации остается сложной. Российские оккупационные войска преобладают в количестве и наращивают наступательные усилия. Генштаб подтвердил, что армия РФ накопила в Покровске около 200 оккупантов.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский опроверг российские фейки о якобы окружении тысяч украинских бойцов в районе Купянска и Покровска, в то же время он подтвердил тяжелые бои в городе.

27 октября представители 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ заявили, что в Покровске продолжаются городские бои, но войска страны-агрессора России полноценно не контролируют ни один из районов города.

Тогда же президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас российские оккупанты собрали больше всего своих ударных сил именно в Покровске, а также в соседних районах.

Российский диктатор Владимир Путин приказал своим войскам оккупировать Покровск в течение ближайшихнедель, до середины ноября, предположил в своем Telegram-канале Говорят Снайпер украинский военный Станислав Бунятов (Осман).

Портал DeepState писал, что ситуация в Покровске «на грани критической и продолжает ухудшаться». По данным аналитиков, в город проникли сотни российских оккупантов, которые смогли сломать логистику в направлении Мирнограда. Покровск, по данным DeepState, является «большой серой зоной» — к югу от железной дороги стоят украинские позиции, а на севере действуют российские оккупанты.

29 октября российский диктатор Владимир Путин соврал, что ВСУ «заблокированы и окружены» в Покровске и Купянске и заявил о готовности прекратить огонь на этих участках для визита СМИ.

30 октября главнокомандующий ВСУ Александр Сырский опроверг российские заявления о блокировке украинских военных в Покровске и Купянске, подчеркнув, что ситуация под контролем Сил обороны.

