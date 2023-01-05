Обстрел Житомирской трассы: Правоохранители идентифицировали российских военных, расстрелявших 10 гражданских автомобилей 5 января, 13:46 Правоохранители идентифицировали военных РФ, из-за которых в марте 2022 года погибли 13 человек (Фото:Нацполиция)

Правоохранители идентифицировали российских военных, расстрелявших 10 гражданских автомобилей на Житомирской трассе в Киевской области в марте 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Во время полномасштабного вторжения одними из первых на территорию Украины из Беларуси вошли две батальонные тактические группы из состава 5-й отдельной танковой бригады РФ. оккупанты двигались в направлении Киева. 3 марта они вышли на Житомирскую трассу. Одна батальонная тактическая группа заняла позицию в селе Березовка, вторая — на заправке, возле села Мила.

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«Русские танки разместились за заправкой, возле нее и напротив нее, а затем перекрыли движение в обоих направлениях. На следующий день, 4 марта, захватчики расстреляли пять автомобилей. Тогда погибли семь украинцев, еще четверо получили огнестрельные ранения», — говорится в сообщении.

7 марта оккупанты обстреляли колонну из 14−15 транспортных средств. Под огнем оказались первые три автомобиля.

В ходе досудебного следствия установлено, что российские военные — с 4 по 25 марта — расстреляли 10 транспортных средств. В результате 13 человек погибли, шесть получили ранения.

«И это мы говорим только о тех людях, которые двигались на автомобилях. У нас уже есть доказательства убийства мирного населения в близлежащих населенных пунктах, а также тех, кто пытался пройти пешком мимо их боевых позиций», — добавили в полиции.

Следователи установили большую часть личного состава 5-й отдельной танковой бригады 36 общевойсковой армии восточного военного округа ВС РФ. Также объявлено о подозрении командиру батальона 5ОТБр, руководившему расстрелом автоколонны гражданских людей на житомирской трассе.

В пресс-службе полиции сообщили, что оперативники и следователи идентифицировали и создали базу фотографий 400 оккупантов, которые активно участвовали в боевых действиях и совершали военные преступления в Киевской области.

2 апреля 2022 года заместитель министра обороны Анна Маляр объявила, что вся Киевская область освобождена от оккупантов.