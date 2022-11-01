«Смертность наемников ЧВК достигает 80%». Как Пригожин зарабатывает, утилизируя «вагнеровцев-зеков» в Украине — военный эксперт 1 ноября, 16:00 Эксклюзив НВ «Повар Путина», основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин (Фото:ТАСС/Telegram)

На бахмутском направлении основной ударной силой являются наемники Частной военной компании Вагнера, рассказал Радио НВ военный эксперт Дмитрий Снегирев.

«О основной ударной силе. Это, как ни странно, ЧВК Вагнера. Этим решается [Россией] несколько вопросов: улучшение тактического положения оккупантов и главное — утилизация. Утилизация личного состава, 60% из которых составляют лица, которые должны находиться в местах лишения свободы на территории РФ», — сообщил Снегирев.

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Эксперт называет это схемой заработка главы «вагнеровцев» Евгения Пригожина и кураторов среди российских спецслужб:

«Речь идет о том, что в настоящее время смертность среди членов ЧВК Вагнера достигает 80%. Соответственно, все так называемые гробовые и финансовое обеспечение, которое должно было идти на личный состав, остается непосредственно у Пригожина».

Поэтому Снегирева не удивляет, что ПВК Вагнера применяет тактику периода Второй мировой войны — лобовых столкновений:

«Не случайно выбрана именно такая тактика. Россиянам крайне необходимо решить вопросы, во-первых, захват Бахмута за счет даже многочисленных жертв среди личного состава. Второе — решить вопрос утилизации, как протестного элемента, так и тех лиц, которые должны находиться в местах лишения свободы», — подчеркнул эксперт.