Об этом он сказал по итогам доклада главкома Александра Сырского.

По словам Зеленского, хотя этот регион остается одним из приоритетных направлений для врага, украинские силы блокируют российские попытки продвинуться вглубь Сумской области с приграничья.

Он добавил, что за неделю также есть результаты в пополнении обменного фонда для Украины.

«Продолжаем действовать и на российской территории», — отметил президент.

Он также отметил, что подробно обсудил с Сырским потребности украинских подразделений — конкретное оружие, поставки которого надо увеличить, и пообещал обсудить это с партнерами на следующей неделе.

Особое внимание во время доклада Сырский уделил Покровскому направлению.

Отмечается, что только за минувшие сутки там было 51 жесткое столкновение.

«Украинские подразделения защищают позиции, и очень ценно каждое уничтожение оккупантов», — рассказал Зеленский.

30 июня Зеленский заявил, что России не удается реализовать замысел наступления на Сумщину. Президент также отметил, что Силы обороны продолжают активные действия в рамках Курской операции, цель которой достигается уже почти 10 месяцев.