Россияне пытаются расширить зону активных боевых действий на севере Харьковской области: Госпогранслужба показала видео

23 июля, 15:49
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Россияне пытаются расширить зону боевых действий в Харьковской области (Фото: Скриншот видео / ГПСУ)

Россияне пытаются расширить зону боевых действий в Харьковской области (Фото: Скриншот видео / ГПСУ)

Российские войска пытаются расширить зону активных боевых действий на севере Харьковской области. Об этом в четверг, 23 июля, сообщили в Госпогранслужбе и показали видео.

Пограничники сообщили, что бойцы бригады Гарт на Южно-Слобожанском направлении фиксируют попытки российской пехоты прорваться в районе Артельного в Харьковской области.

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Как отметили в ГПСУ, после значительных потерь в ходе предыдущих штурмов оккупанты ищут новые участки, однако пограничники уничтожают их личный состав и технику еще на этапе выдвижения — как на украинской территории, так и в тылу врага.

21 июля представитель группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что россияне активно прорываются через Ковшаровку в направлении Купянска-Узлового Харьковской области, пытаясь рассечь украинский плацдарм.

По его словам, россияне несут большие потери, но не останавливаются.

«Ситуация осложнилась и в самом Купянске, где россияне значительно усилили попытки зайти с севера. Фактически бои уже идут в северных районах города; мы уничтожаем и отбрасываем врага, но он активно наращивает давление, бросая в бой резервы, накопленные за лето. Там продолжается активное противостояние», — отметил Трегубов.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Граница Харьковская область Госпогранслужба Украины Война России против Украины ДПСУ

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