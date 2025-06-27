Сырский сообщил, что особенно активно диверсионно-штурмовые группы россиян накапливались две недели назад, но все они были уничтожены или обезврежены (Фото: Oleg Petrasiuk/Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces)

Российские оккупанты стянули на Покровское направление около 111 тысяч личного состава. Войска страны-агрессора продолжают пытаться выйти к границе Донецкой и Днепропетровской области.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Сырский сообщил, что посвятил день рабочей поездке на Покровское направление, которое остается самым горячим на всей 1200-километровой линии фронта российско-украинской войны.

«Ежедневно здесь происходит не менее полусотни боевых столкновений. Именно на этом направлении россияне создавали наиболее численную группировку — около 111 тысяч личного состава», — отметил он.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что противник не оставляет попыток пробиться к административной границе Донецкой и Днепропетровской области.

«Хочет сделать это не только для достижения каких-то оперативных результатов, а прежде всего с демонстрационной целью. Для достижения психологического эффекта: поставить печально известную «ногу русского солдата», воткнуть флаг и раструбить об очередной псевдо-«победе», — добавил он.

По его данным, особенно активно диверсионно-штурмовые группы россиян накапливались здесь две недели назад, но все они были уничтожены или обезврежены, а остатки — отброшены дальше от админграницы. Ситуация под контролем, подчеркнул Сырский.

Главнокомандующий ВСУ поблагодарил украинских воинов за храбрость и профессионализм.

25 июня в ОСУВ Хортица сообщили, что РФ усиливает наступление на Покровском направлении. Сейчас продолжаются тяжелые бои, Силы обороны сдерживают врага.

DeepState сообщал об оккупации россиянами села Новомихайловка, а впоследствии — Андреевки и Константинополя в Донецкой области.