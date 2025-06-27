«Оборона стремительно сыпется»: DeepState заявил о ложных докладах о фронте со стороны тактической группы Угледар

Войска страны-агрессора России имеют значительные успехи на участке тактической группы Угледар (Покровское направление Донецкой области). Ситуацию осложняет то, что подразделения в этой полосе часто подают ложные доклады о ситуации на фронте, сообщает проект DeepState 26 июня.

По данным аналитиков, оккупанты продвигаются в районе населенных пунктов Шевченко, Бурлацкое и Свободное Поле. Уточняется ситуация в Алексеевке и Багатире.

DeepState указывает, что оборона на участке ТГр Угледар продолжает «стремительно сыпаться», враг осуществляет постоянные штурмы с участием большого количества пехоты, начиная от Алексеевки и до Зеленого Поля. Также войска РФ активно давят из села Запорожье Донецкой области в направлении Звезды, в районе Комара и по отрезку Шевченко — Вольное Поле — Новоселка.

«Неприятным является тот факт, что подразделения в полосе ТГр Угледар выделились очень частыми подачами ложных докладов, указывая „удержание“ какого-то населенного пункта или просто отдельных позиций. Но от этого ситуация не становится лучше», — отметили в DeepState.

21 июня генерал-лейтенант Сергей Наев заявил о завершении своей службы в должности командира тактической группы Угледар. Решение было принято на основании распоряжения Генерального штаба. Он указал, что группа допустила прорыв РФ на Днепропетровщину.

25 июня в ОСГВ Хортица сообщили, что РФ усиливает наступление на Покровском направлении. Сейчас продолжаются тяжелые бои, Силы обороны сдерживают врага.

DeepState сообщал об оккупации россиянами села Новомихайловка, а впоследствии — Андреевки и Константинополя в Донецкой области.