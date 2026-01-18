Россияне за прошедшие сутки пытались воспользоваться численным преимуществом и прорвать украинскую оборону на Южно-Слобожанском направлении, в частности, в Волчанске . Об этом в воскресенье, 18 января, сообщили в оперативной сводке Группировки объединенных сил.

По словам военных, россияне пытались продвинуться в сторону Графского, Волчанских Хуторов и Зыбино Харьковской области. Также российские войска атаковали позиции Сил обороны в направлении Дегтярного и Круглого.

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В то же время на Великобурлукском направлении захватчики атаковали позиции Сил обороны в сторону Чугуновки. Украинские военные отбили атаки россиян. На Купянском направлении подразделения Сил обороны нейтрализовали штурмовые действия оккупантов в сторону Петропавловки и Куриловки.

На Лиманском направлении российские военные безуспешно пытались атаковать укрепления неподалеку Мирного, Заречного и в сторону населенных пунктов Новосергиевка, Ставки, Дробышево и Лиман Донецкой области.

11 января российские оккупанты продвинулись в Волчанске Харьковской области, Покровске Донецкой области и возле Вильчи Харьковской области, сообщил аналитический проект DeepState.

В Группировке объединенных сил утром 11 января заявили, что за предыдущие сутки оккупанты безрезультатно пытались прорвать украинскую оборону в Волчанске и в сторону Графского и Вильчи.

Газета The Washington Post в начале января опубликовала материал о том, что сейчас Россия делает ставку на новую тактику на фронте: сначала с помощью дронов разрушают логистические линии Сил обороны Украины, затем отправляются пехотные штурмовые и диверсионные группы. Способность России ослаблять позиции украинских защитников ударами средней дальности стала тревожным явлением, считает автор статьи, аналитик Института изучения войны Джордж Баррос.

После захвата войсками РФ Авдеевки Донецкой области приоритетной задачей для российского военного командования стала оккупация Покровска. Однако Кремль преувеличивает важность захвата Покровска, чтобы продемонстрировать продвижение России на поле боя как «неизбежное», считает Баррос.