Российские оккупационные войска активизировались в приграничной зоне возле села Комаровка Сумской области , пытаясь закрепиться в этом регионе. Об этом в четверг, 15 января, сообщил аналитический проект DeepState .

«В последнем обновлении увеличилась серая зона в районе населенного пункта Комаровка. Противник в последнее время увеличил свою активность вдоль государственной границы, пользуясь возможностью зайти в приграничное село, пробует там закрепиться и дестабилизировать обстановку», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что РФ также активно проверяет возможности для расширения зоны контроля, как это произошло в Комаровке и Грабовском, где оккупанты смогли закрепиться.

Аналитики добавили, что таких зон становится все больше, но часто удается эффективно остановить противника на начальных этапах вторжения, что снижает важность всех предыдущих обозначений.

11 января в Госпогранслужбе сообщили, что российские войска продолжают контролировать населенный пункт Грабовское в Сумской области, однако расширить зону боевых действий им не удалось.

4 января начальник отдела коммуникаций группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты осуществляют дистанционное минирование села Грабовское в Сумской области, чтобы предотвратить контратаки украинских военных.

21 декабря 2025 года Силы обороны Украины отошли с нескольких позиций в районе Грабовского. 23 декабря Трегубов сообщил, что в селе продолжаются бои, россияне закрепляются в южной части Грабовского, а украинские силы пытаются выбить их с занимаемых позиций.

22 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что российские оккупанты похитили 52 гражданских, а также взяли в плен 13 военных Сил обороны Украины в Грабовском. Институт изучения войны (ISW) писал, что село Грабовское в Сумской области и село Сотницкий Казачок в Харьковской области стали новыми целями российских атак на до сих пор спокойных участках на границе Украины и России, однако пока это вряд ли свидетельствует о развертывании крупного наземного наступления РФ на севере Украины.