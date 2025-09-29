Российские оккупанты не смогли продвинуться в Сумской области , а также испытывают проблемы с логистикой на Покровском направлении и нехваткой личного состава на Донецко-Днепропетровском направлении.

Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны (ISW).

Российским войскам удалось продвинуться на Новопавловском направлении. Спикер ОСГВ Днепр Виктор Трегубов сообщил, что российские оккупанты продолжают попытки проникновения и обхода украинских оборонных позиций небольшими группами и пытаются закрепиться в маленьких населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей.

Трегубов заявил, что открытая местность в этом районе неблагоприятна для наступлений, и что российским войскам трудно найти укрытие в ветрозащитных полосах, когда начнут падать листья. Трегубов отметил, что российское военное командование передислоцирует подразделения с юга Украины на восток, но раньше они двигались в более приоритетные районы или на третью, или четвертую линии обороны на оккупированных территориях Украины. Это может свидетельствовать о том, что Россия страдает недостатком личного состава.

Фото: ISW

Аналитики отмечают, что украинские военнослужащие продвигались на севере Сумской области. При этом видеозаписи, опубликованные 27 сентября, свидетельствуют о том, что заявления России о захвате позиций к юго-востоку от Андреевки (к северу от города Сумы) ошибочны, и что украинские войска удерживали позиции или продвигались в этом районе.

Также российские оккупанты проводили штурмы на севере Харьковской области, однако не продвинулись.

На Купянском и Боровском направлениях войска армии РФ также не добились прогресса. Однако россияне продвинулись на Лиманском направлении.

Фото: ISW

На Лиманском направлении российские войска не захватили Заречное, однако уже несколько месяцев проводят миссии по проникновению в населенный пункт. В частности, они проникают малыми группами по пять человек, из которых в среднем после нанесения ударов погибают трое, один получает ранение, а еще один — теряется из виду.

В Северском направлении, в тактических районах Константиновка-Дружковка и Доброполье войска РФ продолжали операции, но безуспешно.

Аналогичная ситуация и на Покровском направлении, уточняют в ISW. Тут российская пехота продолжает атаковать небольшими штурмовыми группами один или два раза в день. Растущая дальность полетов российских ударных беспилотников расширяет «зону поражения» и усложняет украинскую логистику. Однако российские войска в этом направлении также страдают от логистических проблем.

В Запорожской области и Херсонском направлении войска РФ не удалось продвинуться вперед.