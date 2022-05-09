Понтонная переправа через Северский Донец уничтожена, ВСУ проводят зачистку Белогоровки — глава Луганской ОВА
Последствия удара России по школе в Белогоровке Луганской области, 8 мая 2022 года (Фото:State Emergency Services/Handout via REUTERS)
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что понтонная переправа, по которой российские оккупанты прорвались в Белогоровку, уничтожена.
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«Понтонную переправу уничтожили уже, ждем новостей, когда военные скажут, что полностью зачистили нашу сторону и уничтожили роту, которой удалось переправиться на нашу сторону», — сказал Гайдай в эфире всеукраинского телемарафона.
Россияне построили понтонную переправу через Северский Донец в районе Белогоровки 8 мая.
Глава ОВА добавил, что после зачистки Белогоровки спасатели смогут начать разбор завалов в школе и соседнем селе Шипилово, где 11 мирных жителей заблокированы в подвале дома. Эвакуация со свободных от российских оккупантов территорий Луганской области тоже возобновится после зачистки.
Ранее 9 мая Сергей Гайдай говорил, что самые тяжелые бои сейчас идут под Рубежным, Белогоровкой и на трассе Лисичанск-Бахмут.
7 мая оккупанты сбросили авиабомбу на школу в поселке Белогоровка в Северодонецком районе Луганской области. Там спасались от российских обстрелов около 90 жителей. Под завалами могли погибнуть 60 человек.
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