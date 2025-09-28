Российские оккупанты продвинулись на территории Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областей. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщили аналитики проекта DeepState.

Враг продвинулся вблизи Новоивановки (село в Гуляйпольской городской громаде Пологовского района Запорожской области), Калиновского (село в Синельниковском районе Днепропетровской области) и в Удачном (поселок в Покровском районе Донецкой области), сообщили в DeepState.

Реклама

Инфографика: deepstatemap.live

Инфографика: deepstatemap.live

Инфографика: DeepState

19 сентября главком Александр Сырский отметил, что продвижение украинских войск в глубину обороны противника на Добропольском направлении составляет от трех до семи километров.

20 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в районах Доброполья и Покровска около 330 км под контролем ВСУ, 160 км — освобождены и более 170 км — зачищены от оккупантов.

22 сентября Сырский заявил, что Силы обороны на Добропольском направлении восстановили контроль над семью населенными пунктами, еще девять — зачистили от вражеских ДРГ.