Россияне попали под кинжальный огонь в районе Спорного и хаотично отступили — Генштаб
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 42 640 своих военных (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)
Российские оккупанты хаотично отступали в районе Спорного и имели частичный успех в районе села Вершина. Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ в традиционной сводке в Facebook.
Главное из сводки Генштаба:
- На Харьковском направлении оккупанты нанесли авиаудар возле Верхнего Салтова и вели обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов.
- На Донецком направлении россияне при поддержке авиации пытаются вести штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
- На Краматорском направлении зафиксирован авиаудар возле Григоровки.
- На Бахмутском направлении оккупанты пошли на штурм в районе Спорного, попали под кинжальный огонь и хаотично отступили.
- Оккупанты пытались задействовать разведывательные группы в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Соледара. После огневого поражения ВСУ захватчики быстро изменили свои планы и сбежали. Потери россиян уточняются.
- Также россияне пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Подгородное и Бахмут, успеха не имели, отошли.
- Россияне вели наступление в направлениях Яковлевки, Бахмута и Зайцева, успеха не имели, с потерями отошли. При этом противник имеет частичный успех в направлении села Вершина.
- На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные бои у Красногоровки, Авдеевки и Песков. Удачи не имели.
- На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций. Активизировались действия вражеской армейской авиации.
- В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 42 640 своих военных, из них 300 — за последние сутки.
Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Бахмутском направлениях.
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