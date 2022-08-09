Россияне попали под кинжальный огонь в районе Спорного и хаотично отступили — Генштаб 9 августа, 19:58 С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 42 640 своих военных (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Российские оккупанты хаотично отступали в районе Спорного и имели частичный успех в районе села Вершина. Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ в традиционной сводке в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

На Харьковском направлении оккупанты нанесли авиаудар возле Верхнего Салтова и вели обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов.

оккупанты нанесли авиаудар возле Верхнего Салтова и вели обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов. На Донецком направлении россияне при поддержке авиации пытаются вести штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

россияне при поддержке авиации пытаются вести штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На Краматорском направлении зафиксирован авиаудар возле Григоровки.

зафиксирован авиаудар возле Григоровки. На Бахмутском направлении оккупанты пошли на штурм в районе Спорного, попали под кинжальный огонь и хаотично отступили.

оккупанты пошли на штурм в районе Спорного, попали под кинжальный огонь и хаотично отступили. Оккупанты пытались задействовать разведывательные группы в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Соледара. После огневого поражения ВСУ захватчики быстро изменили свои планы и сбежали. Потери россиян уточняются.

Также россияне пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Подгородное и Бахмут, успеха не имели, отошли.

Россияне вели наступление в направлениях Яковлевки, Бахмута и Зайцева, успеха не имели, с потерями отошли. При этом противник имеет частичный успех в направлении села Вершина.

На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные бои у Красногоровки, Авдеевки и Песков. Удачи не имели.

оккупанты вели наступательные бои у Красногоровки, Авдеевки и Песков. Удачи не имели. На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций. Активизировались действия вражеской армейской авиации.

противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций. Активизировались действия вражеской армейской авиации. В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.

Видео дня

Читайте также: Алексей Мельник Что нужно знать об ударе по Новофедоровке

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 42 640 своих военных, из них 300 — за последние сутки.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Бахмутском направлениях.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.