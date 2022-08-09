Россияне попали под кинжальный огонь в районе Спорного и хаотично отступили — Генштаб

9 августа, 19:58
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 42 640 своих военных (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 42 640 своих военных (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Российские оккупанты хаотично отступали в районе Спорного и имели частичный успех в районе села Вершина. Об этом сообщает пресс-центр Генштаба ВСУ в традиционной сводке в Facebook.

Главное из сводки Генштаба:

  • На Харьковском направлении оккупанты нанесли авиаудар возле Верхнего Салтова и вели обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии населенных пунктов.
  • На Донецком направлении россияне при поддержке авиации пытаются вести штурмовые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
  • На Краматорском направлении зафиксирован авиаудар возле Григоровки.
  • На Бахмутском направлении оккупанты пошли на штурм в районе Спорного, попали под кинжальный огонь и хаотично отступили.
  • Оккупанты пытались задействовать разведывательные группы в районах Ивано-Дарьевки, Веселого, Яковлевки и Соледара. После огневого поражения ВСУ захватчики быстро изменили свои планы и сбежали. Потери россиян уточняются.
  • Также россияне пытались провести разведку боем в районах населенных пунктов Подгородное и Бахмут, успеха не имели, отошли.
  • Россияне вели наступление в направлениях Яковлевки, Бахмута и Зайцева, успеха не имели, с потерями отошли. При этом противник имеет частичный успех в направлении села Вершина.
  • На Авдеевском направлении оккупанты вели наступательные бои у Красногоровки, Авдеевки и Песков. Удачи не имели.
  • На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании занятых позиций. Активизировались действия вражеской армейской авиации.
  • В акватории Черного моря в готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа Калибр.
Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/381727764140308
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По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 42 640 своих военных, из них 300 — за последние сутки.

Наибольшие потери за сутки враг понес на Донецком и Бахмутском направлениях.

https://www.youtube.com/embed/_HLTnOVwpz0
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Донбасс Российская агрессия Генштаб Война России против Украины

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