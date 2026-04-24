Враг продвинулся в районе Гришино и Новоалександровки, сообщили в DeepState (Фото: Сухопутные войска ВСУ / Telegram)

Об этом 24 апреля сообщает портал DeepState.

«Враг продвинулся в районе Гришино и Новоалександровки», — заявили они.

Фото: t.me/DeepStateUA

Фото: t.me/DeepStateUA

Ситуация в Донецкой области — последние новости

15 апреля аналитический портал DeepState сообщил, что войска страны-агрессора России накапливают пехоту и технику в Мирнограде Донецкой области, чтобы полностью захватить город и окрестности. Также оккупанты продвигаются в направлении Гришино из Покровска.

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10 апреля президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия хочет захватить ключевые населенные пункты на Покровском направлении до конца апреля, но у них «нет на это сил». Речь идет о Дружковке, Константиновке и Покровске.

По оценке ISW, РФ уже начала свое весенне-летнее наступление на города-крепости Донецкой области, которое может продолжаться длительное время, учитывая то, что на захват Покровска с довоенным населением 60 000 человек оккупантам понадобилось почти два года.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 15 апреля отметил активизацию российского наступления почти по всей линии боевого соприкосновения длиной 1200 километров. Самыми горячими направлениями остаются Александровское, Покровское, Константиновское и Лиманское.

12 апреля спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты снизили интенсивность боевых действий в течение двух суток, однако это не свидетельствует об изменениях планов касательно нового наступления.

20 апреля Украинской правде бойцы, которые работают на Покровском направлении, сообщили, что оккупанты почти полностью поглотили Мирноград — украинские военные считают «нецелесообразным» удержание позиций на северной окраине города.