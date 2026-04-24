Россияне продвинулись вблизи двух сел в Донецкой области — DeepState

24 апреля, 16:31
Google Читайте NV в Google
Враг продвинулся в районе Гришино и Новоалександровки, сообщили в DeepState (Фото: Сухопутные войска ВСУ / Telegram)

Враг продвинулся в районе Гришино и Новоалександровки, сообщили в DeepState (Фото: Сухопутные войска ВСУ / Telegram)

Российские оккупанты продвинулись в районе населенных пунктов Гришино и Новоалександровки (Донецкая область).

Об этом 24 апреля сообщает портал DeepState.

«Враг продвинулся в районе Гришино и Новоалександровки», — заявили они.

t.me/DeepStateUA
Фото: t.me/DeepStateUA
t.me/DeepStateUA
Фото: t.me/DeepStateUA
Читайте также:
Россияне пытаются закрепиться в центре Гришино в Донецкой области, продолжаются стрелковые бои — 7 корпус ДШВ

Ситуация в Донецкой области — последние новости

15 апреля аналитический портал DeepState сообщил, что войска страны-агрессора России накапливают пехоту и технику в Мирнограде Донецкой области, чтобы полностью захватить город и окрестности. Также оккупанты продвигаются в направлении Гришино из Покровска.

Реклама

10 апреля президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия хочет захватить ключевые населенные пункты на Покровском направлении до конца апреля, но у них «нет на это сил». Речь идет о Дружковке, Константиновке и Покровске.

По оценке ISW, РФ уже начала свое весенне-летнее наступление на города-крепости Донецкой области, которое может продолжаться длительное время, учитывая то, что на захват Покровска с довоенным населением 60 000 человек оккупантам понадобилось почти два года.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский 15 апреля отметил активизацию российского наступления почти по всей линии боевого соприкосновения длиной 1200 километров. Самыми горячими направлениями остаются Александровское, Покровское, Константиновское и Лиманское.

12 апреля спикер Группировки Объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские оккупанты снизили интенсивность боевых действий в течение двух суток, однако это не свидетельствует об изменениях планов касательно нового наступления.

20 апреля Украинской правде бойцы, которые работают на Покровском направлении, сообщили, что оккупанты почти полностью поглотили Мирноград — украинские военные считают «нецелесообразным» удержание позиций на северной окраине города.

Редактор: Дмитрий Видоменко

Теги:   Deep State Война России против Украины бои на Донбассе Донецкая область

Google Читайте NV в Google

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сьогодні в Україні з Андрієм Смирновим

Дайджест новин від відповідального редактора журналу NV

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies