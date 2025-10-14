Об этом 14 октября сообщают представители DeepState

«Был потерян выступ на Комаре. Логистика и удержание позиций были крайне затруднены, но из-за того, что враг перенес акцент на другие участки отрезка, удалось удержать данные позиции. (…) Часть позиций была просто уничтожена артиллерией и дронами. Все бойцы были ранены, и некоторые были вынуждены выходить своими силами», — заявили аналитики проекта.

Кроме того, DeepState опубликовали карту данного участка боевых действий с фотографиями. «Указанные на фотографии позиции уже потеряны несколько дней назад. В 2025 году роль OSINT в определении ЛБЗ становится все меньше, поскольку так называемые „флаговтыки“ стали привычными для обеих сторон. Практически все OSINT карты боевых действий показывали и показывают эти территории как потерянные уже несколько месяцев», — подытожили они.

Фото: t.me/DeepStateUA/

Ранее 13 октября DeepState сообщил, что Силы обороны Украины отбросили россиян вблизи Нового Шахового, Золотого Колодезя, Кучерова Яра и Новопавловки в Донецкой области.

2 октября проект DeepState сообщил, что российские войска захватили два населенных пункта в Днепропетровской области и один — в Запорожской области — Калиновское, Ольговское и Березовое. Впоследствии 20-й армейский корпус сообщил, что Силы обороны Украины контролируют ситуацию в селе Калиновское, продвижение РФ остановлено.

3 октября аналитики DeepState заявили, что оккупанты продвинулись на Новопавловском направлении — вблизи Новоивановки в Запорожской области и Вербового — в Днепропетровской.

В тот же день в DeepState сообщили, что Силы обороны Украины провели успешную зачистку российских оккупантов в Сосновке, Хорошем, Новоселовке и Снежном в Днепропетровской области.

7 октября DeepState заявил, что российские войска оккупировали село Малиевка в Днепропетровской области, а также продвинулись возле еще нескольких населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

8 октября проект сообщил, что оккупанты имели успех вблизи Новоивановки, Охотничьего, Малиновки и Вишневого в Запорожской области, а также возле Новониколаевки в Сумской области.

11 октября аналитики констатировали, что российским захватчикам удалось продвинуться на отдельных участках в Запорожской и Донецкой областях.

12 октября в DeepState зафиксировали продвижение россиян вблизи Песчаного Харьковской области, Торского Донецкой области и Малиновки в Запорожской области.