Бахмут и Авдеевка почти полностью разрушены российскими обстрелами — Донецкая ОВА 22 февраля, 22:59 Украинский военный в Бахмуте, 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Из-за российских обстрелов Авдеевка и Бахмут Донецкой области почти полностью разрушены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

Он напомнил, что россияне используют тактику выжженной земли, потому что не могут захватить прифронтовые города. По его словам, оккупанты для уничтожения инфраструктуры региона используют все виды оружия.

Видео дня

«Что касается прифронтовых территорий, там разрушения просто невероятные. Если брать Авдеевку, там город фактически полностью разрушен. Наш город-крепость Бахмут, так же, разрушения превышают 80%», — сказал Кириленко.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. Войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут продолжать удерживать Бахмут, но «не любой ценой».

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщал, что оккупационные войска применяют новую тактику боев в районе Бахмута.

По его словам, сейчас оккупанты бросают в бой пехоту, а не артиллерию или другую технику.