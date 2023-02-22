Бахмут и Авдеевка почти полностью разрушены российскими обстрелами — Донецкая ОВА

22 февраля, 22:59
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Украинский военный в Бахмуте, 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Украинский военный в Бахмуте, 21 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Alex Babenko)

Из-за российских обстрелов Авдеевка и Бахмут Донецкой области почти полностью разрушены.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона.

Он напомнил, что россияне используют тактику выжженной земли, потому что не могут захватить прифронтовые города. По его словам, оккупанты для уничтожения инфраструктуры региона используют все виды оружия.

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«Что касается прифронтовых территорий, там разрушения просто невероятные. Если брать Авдеевку, там город фактически полностью разрушен. Наш город-крепость Бахмут, так же, разрушения превышают 80%», — сказал Кириленко.

Бахмут остается одной из самых горячих точек, где продолжаются самые агрессивные бои. Войска РФ бросили все свои силы на прорыв и окружение Бахмута.

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Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут продолжать удерживать Бахмут, но «не любой ценой».

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщал, что оккупационные войска применяют новую тактику боев в районе Бахмута.

По его словам, сейчас оккупанты бросают в бой пехоту, а не артиллерию или другую технику.

https://www.youtube.com/embed/41fuR891wyY
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Авдеевка Бахмут

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