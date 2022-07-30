На Донбассе активизировались бои: оккупанты пытались штурмовать Пески и Авдеевку, попытку отразили ВСУ 30 июля, 08:10 На Донбассе активизировались бои (Фото:Генштаб)

На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия в районах Вершины и Майского, успеха не имели. Возле Семигорья, Зайцево и Вершины продолжаются боевые действия.

Как сообщает Генштаб, на этом же направлении армия РФ обстреливала военную и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Бахмут, Веселая Долина, Кодема, Семигорье, Майское, Зайцево, Константиновка и Нью-Йорк. Нанесла авиаудар возле Соледара.

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На Авдеевском направлении оккупанты обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы Новобахмутовки, Авдеевки, Опытного, Водяного, Песков и Красногоровки. Нанесли авиаудары неподалеку от Селидового, Авдеевки и Первомайского. Войска РФ вели штурмовые действия в районах Песков и Авдеевки, успеха не имели. Возле Красногоровки боевые действия продолжаются.

На Новопавловском направлении артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Марьинка, Угледар, Никольское, Павловка, Времовка, Новоселка и Новополь. Оккупанты вели штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имели и отошли. Вблизи Павловки боевые действия продолжаются.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Краматорска, Северска, Спорного и других населенных пунктов. Вражеская авиация нанесла удары возле Серебрянки и Спорного. Армия РФ продолжила ведение воздушной разведки БПЛА.



На Запорожском направлении зафиксированы обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Железнодорожное, Чаривное, Белогорье, Орехов, Новоандреевка и Каменское. Оккупанты нанесли авиаудар возле Новомихайловки и Малых Щербаков.

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