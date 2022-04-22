На Донбассе бои активизировались вдоль всей линии столкновения — Генштаб 22 апреля, 07:09 Цей матеріал також доступний українською На Донбассе активизировались бои (Фото:Генштаб)

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии столкновения.



Об этом сообщает Генштаб.

Враг совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное и силами до батальона пытается наступать в районе населенного пункта Рубежное.

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Продолжаются оборонительные бои с противником по направлению к населенным пунктам Новтошковское и Попасная.

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Оккупанты продолжают пытаться при поддержке артиллерии совершать штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.

Одновременно враг усиливает группировку войск на Запорожском направлении. Продолжаются мероприятия логистического обеспечения оккупационных войск.

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