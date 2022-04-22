На Донбассе бои активизировались вдоль всей линии столкновения — Генштаб
На Донбассе активизировались бои (Фото:Генштаб)
На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии столкновения.
Об этом сообщает Генштаб.
Враг совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное и силами до батальона пытается наступать в районе населенного пункта Рубежное.
Продолжаются оборонительные бои с противником по направлению к населенным пунктам Новтошковское и Попасная.
Оккупанты продолжают пытаться при поддержке артиллерии совершать штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.
Одновременно враг усиливает группировку войск на Запорожском направлении. Продолжаются мероприятия логистического обеспечения оккупационных войск.
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