На Донбассе бои активизировались вдоль всей линии столкновения — Генштаб

22 апреля, 07:09
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На Донбассе активизировались бои (Фото:Генштаб)

На Донбассе активизировались бои (Фото:Генштаб)

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На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты в течение суток активизировали боевые действия вдоль всей линии столкновения.

Об этом сообщает Генштаб.

Враг совершает штурмовые действия в районе населенного пункта Заречное и силами до батальона пытается наступать в районе населенного пункта Рубежное.

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Продолжаются оборонительные бои с противником по направлению к населенным пунктам Новтошковское и Попасная.

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Оккупанты продолжают пытаться при поддержке артиллерии совершать штурмовые действия в районе населенного пункта Марьинка.

Одновременно враг усиливает группировку войск на Запорожском направлении. Продолжаются мероприятия логистического обеспечения оккупационных войск.

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Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Донбасс Операция Объединенных сил на Донбассе (ООС) Война России против Украины

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