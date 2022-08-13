Бьют из артиллерии, самолетов и танков. На Донбассе тяжелые бои: РФ пытается наступать по нескольким направлениям, ВСУ отразили большинство штурмов

13 августа, 07:37
Украинский военный на линии фронта (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинский военный на линии фронта (Фото:Генштаб ВСУ)

За прошедшие сутки российские силы пытались вести наступательные действия в нескольких районах Донецкой области. Вооруженным силам Украины удалось отразить большинство штурмов. Тяжелые бои продолжаются, враг применяет авиаудары.

Об этом в утренней сводке сообщил Генштаб ВСУ.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку от Долины, Бражковки, Норцовки, Дибровного, Мазановки и Богородичного. Вражеская авиация снова действовала возле Залимана.

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На Краматорском направлении противник обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Краматорска, Верхнекаменского и Григорьевки.

Наступательными и штурмовыми действиями подразделения противника пытались продвинуться в направлениях Лисичанский НПЗ — Ивано-Дарьевка и Николаевка — Выемка. На направлении Спирное — Ивано-Дарьевка боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении артиллерия и танки врага наносили удары в районах Часового Яра, Берестового, Бахмута, Бахмутского, Переездного, Соледара, Спорного, Раздолевки, Яковлевки, Вершины и Зайцевого. Авиаудары фиксировались недалеко от Яковлевки, Веселой Долины, Зайцевого, Бахмута и Соледара. Противник вел штурмовые действия в направлениях Покровское — Бахмут, Возрождение — Вершина, Углегорская ТЭС — Зайцево, успеха не имел, отошел.

На Авдеевском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Курахово, Нью-Йорк, Невельское, Первомайское, Опытное, Марьинка, Водяное, Красногоровка и Новобахмутовка. Самолеты штурмовой авиации ударили возле Марьинки.

Захватчики вели наступательные бои в направлениях Новоселовка Вторая — Красногоровка и Спартак — Авдеевка, успеха не имели и были отброшены назад. На направлениях Донецк — Пески и Новоселовка — Александрополь боевые действия продолжаются.

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Редактор: Инна Семенова

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Теги:   Донбасс Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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