ВСУ освободили села Богуславка и Боровская Андреевка в Харьковской области
Еще два села в Харьковской области освободили от оккупантов (Фото:Боровский поселковый совет/facebook.com)
Вооруженные силы Украины освободили села Богуславка и Боровская Андреевка в Харьковской области.
Об этом сообщает Боровский поселковый совет в Telegram и Facebook.
Из освобожденных населенных пунктов публикуют фото и видео того, как местные жители встречали украинских военных.
Накануне сообщалось, что в Харьковской области освободили населенные пункты Боровая и Шийковка.
27 сентября после освобождения поселка Купянск-Узловой глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что менее 6% области остаются оккупированными.