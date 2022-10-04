ВСУ освободили села Богуславка и Боровская Андреевка в Харьковской области

4 октября, 14:17
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Еще два села в Харьковской области освободили от оккупантов (Фото:Боровский поселковый совет/facebook.com)

Еще два села в Харьковской области освободили от оккупантов (Фото:Боровский поселковый совет/facebook.com)

Вооруженные силы Украины освободили села Богуславка и Боровская Андреевка в Харьковской области.

Об этом сообщает Боровский поселковый совет в Telegram и Facebook.

Из освобожденных населенных пунктов публикуют фото и видео того, как местные жители встречали украинских военных.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR13hNrbuClHvIv4ifi08SbQThXBBSfAaQAoeyPUlXn9YXuFavicnnCsnXg&v=IrKyaBEl20k&feature=youtu.be

Накануне сообщалось, что в Харьковской области освободили населенные пункты Боровая и Шийковка.

27 сентября после освобождения поселка Купянск-Узловой глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщал, что менее 6% области остаются оккупированными.

https://www.youtube.com/embed/dhHooJkg1pA
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Война России против Украины

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