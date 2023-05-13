«Менее ценен для РФ, чем Медведчук». Вопрос обмена экс-президента Мотор Сичи Богуслаева почти решен — Фесенко

13 мая, 14:17
NV Премиум
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Вячеслав Богуслаев просит отдать его РФ в рамках обмена (Фото:DR)

Вячеслав Богуслаев просит отдать его РФ в рамках обмена (Фото:DR)

Вопрос обмена бывшего президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева почти решен, предполагает политолог Владимир Фесенко.

«Есть определенные обстоятельства, связанные с российской стороной. Возможно, еще согласовывается цена обмена. На сколько людей будут обменивать Богуслаева. <...> Обнародование информации о том, что Богуслаев дал согласие на обмен, это, я думаю, юридическое условие для обмена, это уже информационная подготовка», — рассказал Фесенко в эфире Radio NV.

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С другой стороны, считает он, это определенный зондаж общественного мнения: как отнесутся к такому обмену?

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Владимир Путин Дмитрий Медведев Виктор Медведчук Обмен Государственная измена Обмен пленными Мотор Сич Владимир Фесенко Вячеслав Богуслаев Радио NV

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