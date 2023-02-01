Президент Мотор Сичи Богуслаев сотрудничал с террористами «ДНР» — СБУ

1 февраля, 10:46
Поделиться:
В октябре СБУ задержала президента промышленного гиганта Мотор Сич по подозрению в работе на РФ (Фото:ssu.gov.ua)

В октябре СБУ задержала президента промышленного гиганта Мотор Сич по подозрению в работе на РФ (Фото:ssu.gov.ua)

В среду, 1 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыты новые факты преступной деятельности президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в работе на агрессора.

Ведомство сообщило, что в ходе следственно-оперативных действий установлено, что после начала полномасштабного вторжения высокопоставленный чиновник осуществлял финансирование террористической организации «ДНР».

Видео дня

«В частности, через уплату „налогов“ и „сборов“ в бюджет этого квазиобразования», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

По информации ведомства, он сотрудничал с украинским предприятием, которое с 2014 года находится под контролем террористической организации «ДНР». Его целью было снабжение авиакомплектующих предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=haKr0aLmPHE

Установлено, что через сделку «бюджет» «ДНР» получил более 290 млн российских рублей в виде «налогов» от реализации авиапродукции для нужд рашистов.

Вырученные деньги руководители оккупационной администрации Донецка направляли на нужды военных группировок РФ, участвующих в боевых действиях против Сил обороны на восточном фронте.

На основании этих доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили главе промышленного гиганта о новом подозрении по ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины (Содействие деятельности террористической организации).

Кроме этого, во время новых обысков правоохранители обнаружили более двух десятков медалей, грамот и почетных наград президенту АО Мотор Сич от представителей военно-политического руководства РФ.

ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua
ssu.gov.ua
Фото: ssu.gov.ua

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

22 октября стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконном снабжении компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

По данным программы Схемы, Богуслаев с 2000 года имел российское гражданство.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Мотор Сич Вячеслав Богуслаев Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X