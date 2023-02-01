Президент Мотор Сичи Богуслаев сотрудничал с террористами «ДНР» — СБУ 1 февраля, 10:46 В октябре СБУ задержала президента промышленного гиганта Мотор Сич по подозрению в работе на РФ (Фото:ssu.gov.ua)

В среду, 1 февраля Служба безопасности Украины сообщила, что раскрыты новые факты преступной деятельности президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева, подозреваемого в работе на агрессора.

Ведомство сообщило, что в ходе следственно-оперативных действий установлено, что после начала полномасштабного вторжения высокопоставленный чиновник осуществлял финансирование террористической организации «ДНР».

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«В частности, через уплату „налогов“ и „сборов“ в бюджет этого квазиобразования», — говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

По информации ведомства, он сотрудничал с украинским предприятием, которое с 2014 года находится под контролем террористической организации «ДНР». Его целью было снабжение авиакомплектующих предприятий военно-промышленного комплекса РФ.

Установлено, что через сделку «бюджет» «ДНР» получил более 290 млн российских рублей в виде «налогов» от реализации авиапродукции для нужд рашистов.

Вырученные деньги руководители оккупационной администрации Донецка направляли на нужды военных группировок РФ, участвующих в боевых действиях против Сил обороны на восточном фронте.

На основании этих доказательств следователи Главного следственного управления СБУ сообщили главе промышленного гиганта о новом подозрении по ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины (Содействие деятельности террористической организации).

Кроме этого, во время новых обысков правоохранители обнаружили более двух десятков медалей, грамот и почетных наград президенту АО Мотор Сич от представителей военно-политического руководства РФ.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

22 октября стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева в рамках дела о незаконном снабжении компанией товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

По данным программы Схемы, Богуслаев с 2000 года имел российское гражданство.