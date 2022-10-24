Задержание Богуслаева: СБУ обнародовала доказательства сотрудничества президента Мотор Сич с РФ 24 октября, 09:35 О задержании Богуслаева стало известно 22 октября (Фото:СБУ)

Служба безопасности Украины опубликовала аудиозаписи телефонных разговоров президента АО Мотор Сич Вячеслава Богуслаева, подтверждающих его сотрудничество с РФ.



Как сообщает пресс-центр СБУ, после полномасштабного вторжения Богуслаев продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам.

При этом он оправдывал нападение России и выражал надежду, что кремлевский диктатор Владимир Путин не остановит наступление своих войск, размышлял о «нацистах» в Украине и т.д, отметили в украинской спецслужбе.

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22 октября стало известно, что СБУ задержала почетного президента компании Мотор Сич, экс-нардепа от Партии регионов Вячеслава Богуслаева. Ему объявили подозрение по двум статьям Криминального кодекса — коллаборационная деятельность и пособничество государству-агрессору, то есть России.

Задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконных поставках со стороны Мотор Сич товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.