Второе богослужение ПЦУ в Киево-Печерской лавре — где и когда смотреть 18 января, 18:18 Митрополит Епифаний (Фото:pomisna.info)

19 января предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний отслужит литургию по случаю праздника Богоявления (Крещения) в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Это уже вторая праздничная служба ПЦУ в возвращенном государству храме: 7 января там прошла литургия по случаю Рождества.



Богослужение начнется в четверг, 19 января, в 09:00. Следить за ним можно в трансляции на сайте NV.

В прямом эфире литургию покажет Суспільне.

Также службу по случаю праздника Крещения Господня можно будет посмотреть на YouTube-канале ПЦУ.

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5 января стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры, которые находились в аренде УПЦ МП, вернули государству.

7 января, на Рождество, митрополит Епифаний впервые провел службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Руководитель Госэтнополитики Виктор Еленский заявил, что ПЦУ сможет служить в Лавре и дальше.