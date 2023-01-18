Второе богослужение ПЦУ в Киево-Печерской лавре — где и когда смотреть
Митрополит Епифаний (Фото:pomisna.info)
19 января предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний отслужит литургию по случаю праздника Богоявления (Крещения) в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Это уже вторая праздничная служба ПЦУ в возвращенном государству храме: 7 января там прошла литургия по случаю Рождества.
Богослужение начнется в четверг, 19 января, в 09:00. Следить за ним можно в трансляции на сайте NV.
В прямом эфире литургию покажет Суспільне.
Также службу по случаю праздника Крещения Господня можно будет посмотреть на YouTube-канале ПЦУ.
5 января стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры, которые находились в аренде УПЦ МП, вернули государству.
7 января, на Рождество, митрополит Епифаний впервые провел службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
Руководитель Госэтнополитики Виктор Еленский заявил, что ПЦУ сможет служить в Лавре и дальше.