Второе богослужение ПЦУ в Киево-Печерской лавре — где и когда смотреть

18 января, 18:18
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Митрополит Епифаний (Фото:pomisna.info)

Митрополит Епифаний (Фото:pomisna.info)

19 января предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний отслужит литургию по случаю праздника Богоявления (Крещения) в Успенском соборе Киево-Печерской лавры. Это уже вторая праздничная служба ПЦУ в возвращенном государству храме: 7 января там прошла литургия по случаю Рождества.

Богослужение начнется в четверг, 19 января, в 09:00. Следить за ним можно в трансляции на сайте NV.

В прямом эфире литургию покажет Суспільне.

https://www.youtube.com/watch?v=WbAVhuD1Jp8

Также службу по случаю праздника Крещения Господня можно будет посмотреть на YouTube-канале ПЦУ.

Видео дня

5 января стало известно, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры, которые находились в аренде УПЦ МП, вернули государству.

7 января, на Рождество, митрополит Епифаний впервые провел службу в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

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Редактор: Николай Поддубный

Теги:   Киево-Печерская Лавра Православная церковь Украины Прямая трансляция Водохреща Митрополит Епифаний

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