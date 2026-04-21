Россияне массированно атаковали Богодуховский район в Харьковской области: 11 пострадавших

21 апреля, 20:24
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Россияне атаковали Богодухов Харьковской области (Фото: Олег Синегубов / Telegram)

Россияне атаковали Богодухов Харьковской области (Фото: Олег Синегубов / Telegram)

Российские оккупационные войска в течение вторника, 21 апреля, дважды ударили беспилотниками по городу Богодухов Харьковской области. Известно о пяти пострадавших, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Обновлено в 20:10. В ГСЧС сообщили, что в Богодуховском районе в результате массированной атаки РФ пострадали 11 человек. Повреждены гражданские предприятия, административные здания, торговые заведения и частные дома.

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По данным следствия, около 12:40 россияне ударили по Богодухову. Предварительно установлено, что для атаки они использовали БпЛА типа Молния. Повреждены жилые дома и хозяйственные помещения.

Пострадали две женщины в возрасте 84 и 47 лет, а также 18-летняя девушка. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что 47-летняя женщина получила травмы, а у 18-летней и 84-летней — острая реакция на стресс. Медики оказывают им необходимую помощь.

Харьковская областная прокуратура / Telegram
Фото: Харьковская областная прокуратура / Telegram

Уже около 14:30 армия РФ нанесла повторный удар по городу. На этот раз под обстрел попал центр Богодухова. Опять предварительно применены БпЛА типа Молния.

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В результате атаки пострадали две женщины, которые получили осколочные ранения. Они госпитализированы в больницу.

Под процессуальным руководством Богодуховской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Харьковская область Война России против Украины

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