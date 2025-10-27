Во Львовской области погиб Богдан Змий, один из создателей роботизированной машины для разминирования

26 октября погиб Богдан Змий — украинский инженер, основатель и руководитель компании ООО РОВЕР ТЕК, один из авторов роботизированной машины для разминирования Змей, сообщил Шептицкий городской совет в понедельник, 27 октября.

Отмечается, что Богдан Змий сделал весомый вклад в укрепление обороноспособности Украины во время российско-украинской войны.

Под его руководством создали инновационные технологии, которые спасали жизни военных саперов и мирных жителей, помогая очищать освобожденные территории от взрывоопасных предметов.

«Его разработки стали символом украинской изобретательности, стойкости и стремления к жизни. Светлая память инженеру, патриоту и человеку, который посвятил свой талант служению Украине. Выражаем искренние соболезнования родным, близким и коллегам Богдана. Вечная память. Герои не умирают», — говорится в заметке.

Парастас по случаю его смерти состоится 27 октября в 20:00 в церкви св. Иосафата в городе Шептицкий.

Богдан Змий / Фото: Шептицкий городской совет

