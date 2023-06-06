Художника, который облил сине-желтой краской дверь в Крыму, приговорили к 15 годам за решеткой в РФ
Богдан Зиза (Фото:Богдан Зиза / Instagram)
Крымский художник Богдан Зиза, который в прошлом году облил сине-желтой краской двери «городской администрации» оккупированной Евпатории, приговорен к 15 годам заключения.
Об этом сообщает Ґрати.
Российский военный суд в Ростове-на-Дону приговорил художника к 15 годам заключения в колонии общего режима. Первые четыре года он должен провести в тюрьме.
Ночью 16 мая 2022 года Зиза облил краской цветов флага Украины и, как отмечается, попытался поджечь двери «администрации» Евпатории, протестуя против войны. Его задержали на следующий день.
Художника обвиняют в совершении теракта, угрозе совершения теракта и призывах к терроризму за видеообращение, которое он записал одновременно с акцией.
Парень признавал, что провел антивоенную акцию, но настаивал, что она никому не навредила. Прокурор РФ просил для художника 18 лет заключения.
В последнем слове Богдан Зиза говорил о необходимости выступать против войны и опасности молчания. После этого он объявил голодовку с 10 июня, требуя лишить его российского гражданства и освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.
Министерство иностранных дел Украины осудило сфабрикованный «приговор» российского марионеточного суда украинскому художнику.
В МИД отметили, что осуждение личности за его самовыражение в художественной форме является искажением справедливости и нарушением основных принципов демократии.
«Приговор Богдану — это диагноз российскому тоталитарному режиму, для которого человеческая жизнь и свобода не имеют никакого значения», — говорится в заявлении МИД.
Министерство призвало международное сообщество осудить действия российской оккупационной администрации в Крыму, выступить в защиту Богдана Зизы и всех других украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает за решеткой РФ.