Художника, который облил сине-желтой краской дверь в Крыму, приговорили к 15 годам за решеткой в РФ 6 июня, 17:00 Богдан Зиза (Фото:Богдан Зиза / Instagram)

Крымский художник Богдан Зиза, который в прошлом году облил сине-желтой краской двери «городской администрации» оккупированной Евпатории, приговорен к 15 годам заключения.

Об этом сообщает Ґрати.

Российский военный суд в Ростове-на-Дону приговорил художника к 15 годам заключения в колонии общего режима. Первые четыре года он должен провести в тюрьме.

Видео дня

Ночью 16 мая 2022 года Зиза облил краской цветов флага Украины и, как отмечается, попытался поджечь двери «администрации» Евпатории, протестуя против войны. Его задержали на следующий день.

Художника обвиняют в совершении теракта, угрозе совершения теракта и призывах к терроризму за видеообращение, которое он записал одновременно с акцией.

Парень признавал, что провел антивоенную акцию, но настаивал, что она никому не навредила. Прокурор РФ просил для художника 18 лет заключения.

В последнем слове Богдан Зиза говорил о необходимости выступать против войны и опасности молчания. После этого он объявил голодовку с 10 июня, требуя лишить его российского гражданства и освободить из российских тюрем всех украинских политзаключенных.

Министерство иностранных дел Украины осудило сфабрикованный «приговор» российского марионеточного суда украинскому художнику.

В МИД отметили, что осуждение личности за его самовыражение в художественной форме является искажением справедливости и нарушением основных принципов демократии.

«Приговор Богдану — это диагноз российскому тоталитарному режиму, для которого человеческая жизнь и свобода не имеют никакого значения», — говорится в заявлении МИД.

Министерство призвало международное сообщество осудить действия российской оккупационной администрации в Крыму, выступить в защиту Богдана Зизы и всех других украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает за решеткой РФ.