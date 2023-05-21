Премия имени Георгия Гонгадзе объявила лауреата 2023 года 21 мая, 19:41 Лауреат Премии имени Георгия Гонгадзе Богдан Логвиненко (Фото:Премия имени Георгия Гонгадзе/Facebook)

Пятым лауреатом Премии имени Георгия Гонгадзе стал журналист, писатель, основатель проекта Ukraїner Богдан Логвиненко.

Об этом сообщили на Facebook-странице премии.

«До появления Ukraïner я чувствовал себя в меньшинстве. Человеком, который пытается изнутри изменить журналистскую этику, рассказывать о внутренней коррупции. Это премия в честь журналиста, который также чувствовал себя в меньшинстве среди коллег, которые по инерции советской пропаганды служили своим владельцам, политикам, правящим партиям. Бескомпромиссность в вопросах сотрудничества с врагом, российским колониализмом, украинской идентичности — это то, что мы получили в наследство от Георгия Гонгадзе. Премия — это кредит доверия и ответственность за это наследство», — отметил Логвиненко во время вручения награды.

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Также в этом году финалистами премии Гонгадзе стали военный корреспондент, основатель проекта DonbasFrontliner Андрей Дубчак и редактор издания Европейская правда Сергей Сидоренко.

Прошлогодними лауреатами Премии имени Георгия Гонгадзе стали фотожурналисты Мстислав Чернов и Евгений Малолетка.

Они были единственными журналистами, которые освещали блокаду Мариуполя российскими оккупантами для международных СМИ.

Кроме Евгения и Мстислава, финалистами премии 2022 года стали редактор Европейской правды Сергей Сидоренко и главный редактор Громадського радіо Татьяна Трощинская.

Премия имени Георгия Гонгадзе — награда для независимых журналистов, основанная в 2019 году Украинским ПЕН в партнерстве с Ассоциацией выпускников Киево-Могилянской Бизнес-Школы, Киево-Могилянской Бизнес-Школой и изданием Украинская правда. Ее вручают раз в год 21 мая — в день рождения журналиста Гонгадзе.

