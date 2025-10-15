«Был в списках на ликвидацию». Экс-начальник штаба Азова Кротевич заявил, что СБУ предупреждала его о возможном покушении ФСБ РФ

В интервью Украинской правде он сказал, что предупреждение поступило в марте или апреле.

«Мне сообщили, что я есть в списках на ликвидацию ФСБ РФ. Мне это немножечко польстило, потому что я считаю, что если РФ добавляет тебя в список на ликвидацию, значит, что-то хорошее в этой жизни ты таки сделал. С другой стороны, приятного в этом немного, но бывает, ничего страшного», — рассказал Кротевич.

Отвечая на вопрос о том, встречался ли с ним глава СБУ Василий Малюк по этому вопросу, Кротевич сказал, что его «набрали несколько знакомых».

Как отметил военный, сначала он подумал, что это повод СБУ следить за ним. Позже ему позвонили другие люди из списка ФСБ, которые увидела там имя Кротевича.

Кротевич добавил, что этот список Украине передали западные партнеры.

«Меня пригласили оперативники Службы безопасности, дали протокол, что можно делать, что не желательно делать и так далее. Если бы я сам хотел себя убить, мне трудно было бы это сделать, потому что иногда я сам не знаю, куда поеду через полчаса, где буду пить кофе, где буду есть. Мне дали этот список, просто сказали, что будем на связи и все», — подчеркнул он.

26 февраля 2025 года стало известно, что подполковник Богдан Кротевич (Тавр) завершает службу и покидает должность начальника штаба 12-й бригады специального назначения Азов.