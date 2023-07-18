Застрелился за шесть дней до отпуска? Родственники бойца Нацгвардии не верят официальной версии о его самоубийстве в тылу 18 июля, 17:38 Сюжет Родителям 24-летнего Богдана Говорухина сообщили о его смерти 13 июня (Фото:Maryna Hovorukhina via Facebook)

13 июня родителям Богдана Говорухина — 24-летнего бойца воинской части № 3036 Нацгвардии Украины, который служил в Новомосковском районе Днепропетровской области, сообщили, что он застрелился из автомата. За день до этого он говорил с ними и обещал 19 июня приехать в отпуск.



Родственники Богдана Говорухина утверждают, что на его теле были следы избиения, о которых не упоминается в извещении о смерти, а отверстие от пули, от которой он погиб, было не в подбородке, куда он якобы выстрелил, согласно извещению, а в шее.

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Рана на шее, а не на подбородке и следы избиения

Отец Богдана Говорухина Владимир Говорухин — судья в отставке. Он сообщил Громадському, что 13 июня, сообщая о смерти сына, ему сказали, что привезут тело не раньше, чем через две недели, поскольку надо провести экспертизу. Однако тело привезли уже на следующий день. Владимир Говорухин сказал, что это сразу вызвало подозрение относительно того, действительно ли проводили экспертизу.

«В извещении, которое мы получили, написано, что он умер, осуществив выстрел в подбородок из табельного оружия. Но отверстие от пули было не в подбородке, а в шее! И обычно от автоматного выстрела в такое место на лице [бывают] другие последствия, чем те, которые мы увидели у Богдана», — заявил также Владимир Говорухин.

Сообщение о смерти Богдана Говорухина, которое прислали его отцу и которое тот предоставил Громадському / Инфографика: hromadske.ua

Он также рассказал, что в морге Кропивницкого тело его сына видели его бывшие коллеги-юристы, судебные эксперты, которые говорят, что самоубийство не могло быть причиной его смерти.

«У Богдана правое ухо было перебито, просто висело, левое ухо вмято в голову, как от удара ногой или кулаком, — говорит отец, — на переносице след удара, лоб весь в синяках, на левой руке синяк, как от удара прикладом. Это Богдан в таком состоянии совершил самоубийство? Или его били, пока не убили, и выстрел был уже потом?» — сказал Владимир Говорухин.

Сестра Богдана Говорухина Марина Говорухина на своей странице в Facebook подчеркнула, что в документе, который выдали родственникам «не было ни слова о том, что у Богдана сломан нос и уши, и о синяках на лице, а также синяк … вероятно от приклада». Она добавила, что ее отец имеет фото этих повреждений.

Противоречия в версии гибели Богдана Говорухина

Владимир Говорухин рассказал Громадському, что представитель воинской части сказал ему, что его сын дежурил на блокпосту, но начал чувствовать себя плохо и отпросился в блиндаж, чтобы выпить таблетку, где и застрелился.

Заместитель командира части подполковник Святослав Билейчук рассказал журналистам другую версию.

«Говорухин всегда был на позитиве, но в то последнее дежурство был очень возбужден, „накручен“, он отказался нести службу на блокпосту и в неустановленное время пошел отдыхать в блиндаж. Из-за этого у него с другими военнослужащими возник конфликт. Его заставили прийти на блокпост, там даже завязалась драка — ребята хотели заставить его дежурить. Но Говорухин все равно вернулся в блиндаж, где и застрелился одним выстрелом из автомата. В тот момент на соседней кровати спал еще один боец — проснулся от выстрела и от того, что на него сонного упало тело Говорухина», — сказал Билейчук.

Заместитель командира части утверждает, что все бойцы уже написали объяснения и ведется внутреннее расследование, которое пока не завершено.

«Мы никого не прикрываем, мы за объективное расследование и установление правдивых фактов», — заверил он.

Издание отмечает, что ни один из бойцов, которые участвовали в инциденте и писали по нему объяснения, с родителями Богдана Говорухина не связывался.

В комментарии ТСН Владимир Говорухин отметил, что если бы его сын дрался, у него остались бы следы на руках, но их не было.

«Кроме этого, возникает вопрос о том, был ли бы способен сын стрелять после тех побоев, следы которых были на нем?» — добавил он.

Ждал отпуска и не был эмоционально нестабильным

Родственники Богдана Говорухина не верят, что он мог покончить с собой из-за стресса на блокпосту в тылу, поскольку ранее дважды побывал в АТО.

«Недавно я и жена перенесли операции, и сын занимался нашим здоровьем. Подтвердил свой приезд 19 июня. Он был абсолютно спокоен, как всегда. И вот что я скажу: Богдан знал, как мы с женой болеем, знал об операциях, он никогда бы не сделал того, что могло бы расстроить его больных родителей, сделать нас несчастными. И вообще, Богдан, получивший высшее юридическое образование, был рассудительным ответственным человеком, неспособным на поступки под действием эмоции», — заявил отец погибшего Владимир Говорухин.

«Богдан не новичок в ВСУ, он два раза был в АТО (2021 и 2022 год, полномасштабное вторжение застало его во время несения службы), и его точно нельзя назвать эмоционально нестабильным. Тем более оставалось шесть дней до отпуска, которого он очень ждал», — написала в Facebook его сестра.

Владимир Говорухин не исключил, что его сын мог употреблять алкоголь, но подчеркнул, что назначение его сына пьяным на дежурство было бы нарушением.

«После гибели Говорухина у него взяли анализы на содержание алкоголя и наркотиков. О результатах экспертизы нам ничего не известно, их передают следователю. Говорухин был очень возбужден на том дежурстве. Возможно, экспертиза что-то и обнаружит в его организме. Но нельзя оперировать предположениями, надо ждать официальных выводов», — заявил подполковник Билейчук.

Он утверждает, что экспертиза продлится минимум месяц, тогда как Владимир Говорухин говорит, что такая экспертиза занимает не более недели. По состоянию на 17 июля выводов экспертизы не было ни у Владимира Говорухина, ни у Билейчука.

Затягивание с рассмотрением ходатайств от адвоката родителей погибшего нацгвардейца

Отец Богдана Говорухина пытается добиться эксгумации тела сына и проведения независимой экспертизы.

Адвокат семьи Говорухиных Александр Ткаченко объяснил, что сначала Владимира Говорухина необходимо привлечь к уголовному делу в качестве потерпевшего.

«После этого я смогу подать заявление следователю, чтобы он разрешил мне ознакомиться с материалами уголовного производства. В них будут и выводы судебно-медицинской экспертизы, и результаты внутреннего расследования, проведенного в воинской части. До ознакомления с делом ни я, ни родители не могут делать никаких выводов относительно хода событий на блокпосту 13 июня», — рассказал адвокат.

Ткаченко сообщил, что посылал запросы следователю по электронной почте и письмом с уведомлением, однако они не доходили до адресата. Следователь подтвердил получение запроса только когда адвокат отправил его курьером почты. Однако он нашел недостатки в алгоритме подачи запросов, поэтому Ткаченко пришлось подавать его снова. Волокита с приобщением к делу отца погибшего нацгвардейца продолжается уже месяц. По словам адвоката, если все пойдет как следует, то через несколько недель он сможет ознакомиться с материалами дела.

Заявление подполковника Билейчука о том, что родители погибшего распространяют ложную информацию

Громадське сообщает, что утром 18 июля им поступил телефонный звонок от подполковника Билейука.

Он попросил журналистов взвешенно подойти к освещению событий, связанных с гибелью Богдана Говорухина и заявил, что родители погибшего распространяют ложную информацию о тех событиях, искажают факты и настраивают общественность против военнослужащих части.

Билейчук был одним из тех, кто писал объяснения в рамках расследования инцидента.