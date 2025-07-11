«Запомнил поддержку друзей и нападки врагов». Журналист Буткевич впервые прокомментировал мобилизацию и показал военный билет

Журналист Богдан Буткевич в пятницу, 11 июля, прокомментировал свою мобилизацию и заявил, что вскоре начнет военную подготовку в одном из учебных центров. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как утверждает Буткевич, до мобилизации он сотрудничал с «определенными структурами» Сил обороны. Он также заявляет, что есть определенные документы, которые это подтверждают. По его словам, о его работе также свидетельствуют «хорошие результаты».

«Но из уважения к безопасности людей, с которыми работал и сохранения конфиденциальности задач, которые выполнялись, ничего не буду объяснять», — сказано в его заметке.

Журналист также написал, что запомнил «как поддержку друзей, так и злобные нападки врагов».

По его словам, сейчас он военнослужащий ВСУ, и как доказательство этому добавил фото военного билета.

Фото: Bogdan Butkevych / Facebook

«Далее буду иметь честь продолжить службу в рядах Сил Обороны. Где именно — пока не разглашаю, ведь могут быть изменения. Но раз моя скромная персона вызвала такие страсти, то обязательно сообщу о своем месте несения службы — если будет разрешение руководства, само собой», — написал Буткевич.

Ранее журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева сообщила, что ее мужа Богдана Буткевича уволили из Главного управления разведки и мобилизовали.

По словам Данилюк-Ярмолаевой, Буткевич последние годы внештатно выполнял проекты для ГУР «на территории врага». Она отметила, что журналист сам принял решение о таком сотрудничестве, ведь имеет несколько болезней глаз. Она добавила, что во время прохождения ВВК мужчину предлагали «списать», однако он «попросил сделать его хотя бы ограниченно пригодным для возможности службы в ГУР».

В ГУР редакции сообщили, что Буткевич не был и не является их сотрудником.

Между тем представитель Сухопутных войск полковник Виталий Саранцев рассказал NV, что Буткевич имел бронирование, право на которое потерял в апреле 2025 года из-за изменений в законодательстве.